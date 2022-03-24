Haberler Yaşam Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:00

Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?

Bir süredir gelen zamların ardından düşmesi beklenen benzin fiyatları, Brent petrol düşüşünün ardından indirim almaya başladı. Ancak hala inişli çıkışlı bir grafik söz konusu. Araç sahipleri benzin fiyatı ve motorin fiyatı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinden başlayarak gün içinde sorulan "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt arıyor. Dünya basınını bir süredir meşgul eden Rusya Ukrayna savaşı bu konuda ani iniş ve çıkışlara sebep oluyor. Peki, 24 Mart Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte son rakamlar…