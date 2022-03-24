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Haberler Yaşam Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:00

Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?

Bir süredir gelen zamların ardından düşmesi beklenen benzin fiyatları, Brent petrol düşüşünün ardından indirim almaya başladı. Ancak hala inişli çıkışlı bir grafik söz konusu. Araç sahipleri benzin fiyatı ve motorin fiyatı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinden başlayarak gün içinde sorulan "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt arıyor. Dünya basınını bir süredir meşgul eden Rusya Ukrayna savaşı bu konuda ani iniş ve çıkışlara sebep oluyor. Peki, 24 Mart Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte son rakamlar…

Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugün yapılacak NATO zirvesinin brent petrol ve dolayısıyla benzin fiyatı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları Türkiye'nin ve tüm dünyanın gündeminde. Rusya Ukrayna savaşı ve diplomatik görüşmelerin ardından inişli çıkışlı bir grafikte seyreden benzin fiyatları bugün de araştırılmaya başlandı. İşte son dakika benzin fiyatları…

Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 22,23

Ankara motorin fiyatı: 22,31

İzmir motorin fiyatı: 22,33

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Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 119,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,48 dolar seviyesinde tamamladı.

Benzin Fiyatları 24 Mart 2022: Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? Benzine indirim ya da zam var mı?

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırılmış ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekilmişti. Düşüş yaşayan brent petrol ardından benzin fiyatında indirim bekleniyor.

Bugün gerçekleşecek NATO zirvesinin ardından grafik takip edilecek.

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