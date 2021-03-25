Haberler Yaşam Benzin istasyonlarında köklü değişim! Artık yeni sistemle akaryakıt alacaksınız!

Benzin istasyonlarında köklü değişim! Artık yeni sistemle akaryakıt alacaksınız!

Otomobiller değişiyor, otomobillerle alakalı alanlarda da büyük değişimler yaşanıyor. Bunlardan biri de akaryakıt istasyonları. Akaryakıt istasyonlarında yeni bir sistem devreye girmeye hazırlanıyor. Söz konusu bu sistemle birlikte artık yakıt almak biraz daha farklı şekilde olacak ve araç sürücüleri istasyonlarda görevli kimseyi bulamayacak. Şu anda test aşamasında olan bu sistem nedir? Yeni akaryakıt istasyonu sistemi nasıl çalışıyor?

Giriş Tarihi: 25.03.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 17:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





