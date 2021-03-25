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istasyonlarında köklü değişim! Artık yeni sistemle akaryakıt alacaksınız!

Otomobiller değişiyor, otomobillerle alakalı alanlarda da büyük değişimler yaşanıyor. Bunlardan biri de akaryakıt istasyonları. Akaryakıt istasyonlarında yeni bir sistem devreye girmeye hazırlanıyor. Söz konusu bu sistemle birlikte artık yakıt almak biraz daha farklı şekilde olacak ve araç sürücüleri istasyonlarda görevli kimseyi bulamayacak. Şu anda test aşamasında olan bu sistem nedir? Yeni akaryakıt istasyonu sistemi nasıl çalışıyor?

Giriş Tarihi: 25.03.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 17:50
Benzin istasyonlarında köklü değişim! Artık yeni sistemle akaryakıt alacaksınız!

Akaryakıt istasyonlarında kullanılması planan yeni bir sistem geliştirildi. Bu sistemle birlikte akaryakıt istasyonlarında görevli kimse olmayacak ve araçlar farklı şekilde akaryakıt alacak. Sistem test edilmeye başlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Benzin istasyonlarında köklü değişim! Artık yeni sistemle akaryakıt alacaksınız!

Arabayla istasyona yaklaşınca artık bakın ne görmeye başladık? Önce araba istasyonuna yanaşıyor.

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Benzin istasyonlarında köklü değişim! Artık yeni sistemle akaryakıt alacaksınız!

Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı sürüyor.

Benzin istasyonlarında köklü değişim! Artık yeni sistemle akaryakıt alacaksınız!

İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.

Benzin istasyonlarında köklü değişim! Artık yeni sistemle akaryakıt alacaksınız!

Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor.

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