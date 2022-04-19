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Haberler Yaşam Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 06:14

Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan brent petrolle beraber akaryakıt fiyatlarında da zam beklentileri oluştu. 28 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gören brent petrol, 112 dolar seviyesinde işlem görürken bu noktada "19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı zam ve indirim haberleri...

Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İl il benzin fiyatı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının piyasalar üzerindeki hakimiyeti sürerken Mart ayında son yılların rekorunu kıran brent petrol varil fiyatının yeniden yükselişe geçmesi akaryakıtta da yeni zam beklentilerine yol açtı. Hal böyleyken "19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak geçtiğimiz gün 112 dolara dayanan petrolün varil fiyatının akaryakıt fiyatlarında pompa fiyatına kısa sürede yansıması bekleniyor. Peki, benzin ve motorine zam gelecek mi, ne zaman? İşte son durum ve gelişmeler...

Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATLARI SON DURUM

İSTANBUL

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

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Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

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