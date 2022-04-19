Haberler Yaşam Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 06:14

Benzin motorin fiyatı son durum: 19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına zam gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan brent petrolle beraber akaryakıt fiyatlarında da zam beklentileri oluştu. 28 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gören brent petrol, 112 dolar seviyesinde işlem görürken bu noktada "19 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı zam ve indirim haberleri...