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Haberler Yaşam BENZİN MOTORİN FİYATI SON DURUM: Motorine indirim müjdesi! 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:00

BENZİN MOTORİN FİYATI SON DURUM: Motorine indirim müjdesi! 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol piyasasındaki düşüşler akaryakıt piyasasına indirim haberiyle yansırken bu noktada "6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre ise Salı gününden itibaren akaryakıta yeni indirim geliyor. Peki, 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte son durum ve tüm bu detaylar.

BENZİN MOTORİN FİYATI SON DURUM: Motorine indirim müjdesi! 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Bugün sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre; bugün itibarıyla akaryakıta yeni indirim gelecek. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla beraber son dönemde Akaryakıt fiyatları da sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Bu noktada ise "6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bilindiği gibi motorine geçtiğimiz cumartesi günü 1,16 lira zam gelmişti. Peki, 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte tüm bu detaylar.

BENZİN MOTORİN FİYATI SON DURUM: Motorine indirim müjdesi! 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL

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BENZİN MOTORİN FİYATI SON DURUM: Motorine indirim müjdesi! 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Ankara

Benzin fiyatı: 20,37 TL
Motorin fiyatı: 23,13 TL

BENZİN MOTORİN FİYATI SON DURUM: Motorine indirim müjdesi! 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

İzmir

Benzin fiyatı: 20,36 TL
Motorin fiyatı: 23,20 TL

BENZİN MOTORİN FİYATI SON DURUM: Motorine indirim müjdesi! 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Motorine geçtiğimiz cumartesi günü 1,16 lira zam gelmişti. Ancak fiyatlar bu gece yarısı bir kez daha değişti. Motorin grubuna 69 kuruş indirim geldi.

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