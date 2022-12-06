BENZİN MOTORİN FİYATI SON DURUM: Motorine indirim müjdesi! 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol piyasasındaki düşüşler akaryakıt piyasasına indirim haberiyle yansırken bu noktada "6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre ise Salı gününden itibaren akaryakıta yeni indirim geliyor. Peki, 6 Aralık 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte son durum ve tüm bu detaylar.