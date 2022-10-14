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Haberler Yaşam BENZİN FİYATI 14 EKİM 2022! Akaryakıt fiyatları son dakika: Bugün (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:02

BENZİN FİYATI 14 EKİM 2022! Akaryakıt fiyatları son dakika: Bugün (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı?

Brent petrol fiyatı üzerinde yaşanan ani iniş ve çıkışlar sene başından bu yana dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı zam ve indirim haberleri ile takip edilirken araç sahiplerinin en önemli sorusu benzine zam ya da motorine zam geldi mi, indirim var mı oluyor. Rusya Ukrayna geriliminin tekrar tırmanması da pompa fiyatları üzerinde etkili. Peki, 14 Ekim akaryakıt, benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika gelişmeleri…

BENZİN FİYATI 14 EKİM 2022! Akaryakıt fiyatları son dakika: Bugün mazot motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile dalgalı seyrinde devam ediyor. Sene başından bu yana yaşanan Rusya Ukrayna gerilimi ile brent petrol hareketli zemin üzerinde durmayı sürdürüyor. İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve motorin fiyatı araç sahiplerinin gündeminde. Son dönemde peş peşe artış ve düşüş yaşayan benzin ve mazot fiyatı güncel rakamları ile yeniden sorgulanmaya başladı. Peki, 14 Ekim 2022 güncel akaryakıt, benzinin litre fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı? İşte, yanıtlar…

BENZİN FİYATI 14 EKİM 2022! Akaryakıt fiyatları son dakika: Bugün mazot motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA

Son olarak motorin grubuna 2,13 TL indirim yapıldı.

Benzin fiyatlarında ise şuan için bir değişim beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor. İndirim sonrası 26,37 liraya indi. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

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BENZİN FİYATI 14 EKİM 2022! Akaryakıt fiyatları son dakika: Bugün mazot motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı?

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,77 TL

Motorin fiyatı: 26,51 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

BENZİN FİYATI 14 EKİM 2022! Akaryakıt fiyatları son dakika: Bugün mazot motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı?

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,73 TL

Motorin fiyatı: 26,53

LPG fiyatı: 9,98 TL

BENZİN FİYATI 14 EKİM 2022! Akaryakıt fiyatları son dakika: Bugün mazot motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı?

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,60 TL

Motorin fiyatı: 26,39 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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