Haberler Yaşam BENZİN FİYATI 14 EKİM 2022! Akaryakıt fiyatları son dakika: Bugün (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim var mı?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:02

Brent petrol fiyatı üzerinde yaşanan ani iniş ve çıkışlar sene başından bu yana dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı zam ve indirim haberleri ile takip edilirken araç sahiplerinin en önemli sorusu benzine zam ya da motorine zam geldi mi, indirim var mı oluyor. Rusya Ukrayna geriliminin tekrar tırmanması da pompa fiyatları üzerinde etkili. Peki, 14 Ekim akaryakıt, benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika gelişmeleri…