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Haberler Yaşam Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? 17 Ekim akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı
Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 07:23

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? 17 Ekim akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan ani iniş-çıkış ve Rusya Ukrayna gerilimi motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Pompa fiyatlarına yansıyan dünya genelindeki gelişmeler rakamların her gün araştırılmasına neden oluyor. Benzine, motorine zam geldi mi, indirim var mı soruları bugün de gündemdeki yerini aldı. Peki, 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim gelecek mi? İşte, güncel İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? 17 Ekim akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı

Motorin ve benzin fiyatı 17 Ekim Pazartesi itibarıyla araç sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Dünya genelinde hareketli bir zeminde ilerleyen akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının yeniden tırmanması ve brent petrol fiyatında görülen iniş ve çıkışlar pompa fiyatlarına yansıyor. Peki, LPG, benzin, mazotmotorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim gelecek mi, mazota benzine zam geldi mi? İşte, güncel akaryakıt rakamları…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? 17 Ekim akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI ZAM - İNDİRİM HABERLERİ

Son olarak motorin grubuna 2,13 TL indirim yapıldı. Ardından 99 kuruş zam geldi.

Benzin fiyatlarında ise şuan için bir değişim beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? 17 Ekim akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,77 TL

Motorin fiyatı: 27,51 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? 17 Ekim akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,73 TL

Motorin fiyatı: 27,52

LPG fiyatı: 9,98 TL

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? 17 Ekim akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,60 TL

Motorin fiyatı: 27,37 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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