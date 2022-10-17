Haberler Yaşam Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? 17 Ekim akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı

Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 07:23

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan ani iniş-çıkış ve Rusya Ukrayna gerilimi motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Pompa fiyatlarına yansıyan dünya genelindeki gelişmeler rakamların her gün araştırılmasına neden oluyor. Benzine, motorine zam geldi mi, indirim var mı soruları bugün de gündemdeki yerini aldı. Peki, 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim gelecek mi? İşte, güncel İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları…