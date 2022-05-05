Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:21

Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin, motorin, LPG fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri binlerce araç sahibinin de gündeminde bulunuyor. Petrol piyasasında son dönemde artış gözlemlenirken uzmanlara göre FED kararı sonrası doların gevşemesi, şimdilik muhtemel akaryakıt zammını frenleyecek. Bu noktada ise "5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugünde ülke gündeminde bulunuyor. İşte 5 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı son durum...

Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgilere göre 5 Mayıs güncel benzin, motorin pompa fiyatları vatandaşların merak konusu haline geliyor. "5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki sorular yanıt ararken İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı ortalama 20,34 TL'den satışa çıkıyor. İşte son dakika rakamlarıyla akaryakıt pompa fiyatlarında son durum...

Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

5 MAYIS 2022 BENZİN FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgilere göre 5 Mayıs güncel pompa fiyatları ise şöyle;

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

SON DAKİKA