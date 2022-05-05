Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:21

Benzin ve motorin fiyatında SON DAKİKA Fed etkisi! 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin, motorin, LPG fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri binlerce araç sahibinin de gündeminde bulunuyor. Petrol piyasasında son dönemde artış gözlemlenirken uzmanlara göre FED kararı sonrası doların gevşemesi, şimdilik muhtemel akaryakıt zammını frenleyecek. Bu noktada ise "5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugünde ülke gündeminde bulunuyor. İşte 5 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı son durum...