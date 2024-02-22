Haberler
Yaşam
Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:55
Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!
Samsun Bafra İlçesi'nde arkadaşının eski eşi tarafından 'yuvamızı yıktı' iddiasıyla bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadın, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. SABAH'a konuşan genç kadının ailesi 'Adalet istiyoruz' diyerek katil zanlısının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.