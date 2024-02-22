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Haberler Yaşam Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:55

Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!

Samsun Bafra İlçesi'nde arkadaşının eski eşi tarafından 'yuvamızı yıktı' iddiasıyla bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadın, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. SABAH'a konuşan genç kadının ailesi 'Adalet istiyoruz' diyerek katil zanlısının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Hüseyin CUMALI
Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!

Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana gelen olayda aslen Sakaryalı olan 27 yaşındaki bir çocuk annesi Eda Yiğit, imam nikahlı kocası Bayram Mutlu, eşinden 2 ay önce ayrılan Habibe A.'ya eşlik ederek Güven A.'nın berber dükkanına gitti. Ayrıldığı eşi Güven A. ile konuşan Habibe A. tartışırken, konu çiftin ayrılmasında Eda Yiğit'in de bir şekilde olaya dahil olduğuna geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Güven A. iddiaya göre Eda Yiğit'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!

TALİHSİZ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edilerek tutuklandı ve Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi memleketi Sakarya'ya getirilen Eda Yiğit, bugün ikindi namazına müteakip Adapazarı Yenigün Mahallesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Emirsultan Aile Kabristanlığında toprağa verildi. Cinayete kurban giden genç kadının ailesi ise SABAH'a konuştu.

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Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!

"RAHMETLİ EŞİME BIÇAK GELDİ"
Bıçakla öldürülen bir çocuk annesi Eda'nın eşi Bayram Mutlu, "Eda'yla evde otururken arkadaşı aradı. Arkadaşı kendisinden boşanmak isteyen eşinin yanına gideceğini söyledi. Eda, 'ben de geliyorum' dedi. Ben de yanında gittim. Arkadaşının eski eşinin dükkânına gittik. Orada eski eşiyle Habibe konuştu. Biz de rahmetli eşimle dükkânın önünde, dışarıda oturuyorduk. Çay içiyorduk. Habibe ve eski eşi tartıştıktan sonra eski eşine 'Bizlik bir şey yok. Bizim adımızı anma, varsa derdin karınla hallet 'dedik. Sonra tekrar tartışmaya başladılar. Eski eşi eline bıçağı aldı. Eşine saldırırken rahmetli eşime geldi bıçak. Elinden tutup çekeyim derken eşim yere düştü. Ondan sonra iki kere daha bıçağı sapladı" diye konuştu.

Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!

"VARSA SORUNUN KARINLA KONUŞ"
Bayram Mutlu; "Habibe A. ile Güven A. çifti 2 aydır ayrılardı. Eski eşi eşimi arayıp demiş ki 'senin eşin bizim eve girip çıkıyordu' böyle bir söylenti olmuş. Bizim de oraya gitmemizin sebebi buydu. Kendimizi açıklamak için. Adam zaten şiddete meyilliymiş. Her zaman eşine şiddet uyguluyormuş. Eşimin ve benim onların ayrılmasında zerre kadar bir suçumuz yoktu. Eşime paha biçemezdim ben. Eşim onun hakkında dedikodu çıkarıldığı için yüzleşmeye gitmemizi istedi. Bir insan kurban keserken bile eli titriyor. Bunu yapmak insanlık dışı, canice. Bir insan bir insanın bu kadar kolay canına kıyamaz. Biz hayvanı bile kestirirken vicdanımız el vermiyor. Bir insan bunu nasıl yapabilir. Varsa sorunun karınla, otur, konuş. Şiddetle yola çıkılmaz" dedi.

Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!

"EŞİMİN KANI YERDE KALMASIN"
Mutlu, "Eşim Habibe'nin eski eşine 'Bizim adımızı niye ağzına alıyorsun. Bizim sizin ayrılmanızla alakamız yok. Varsa eğer bir sorunun ben mahkeme yoluyla çözerim' dedi. Bu kelimeden tahrik edecek bir cümle değil yani bir insana fevri davranılacak bir şey demedi. Benim eşim melek gibi bir insandı. Kimse kimseyle küs kalmasın, darılmasın yani dağılmasın diye uğraşan bir insandı. Bir çocuğumuz var. 4 yıllık evliyiz. Adalet tecellisini bulacak. Hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Melek gibi bir insanın canına kıydılar. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Adalet yerini bulsun. Eşimin kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

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