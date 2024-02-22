Berber dükkanında tüyler ürperten olay: Ayrılığın faturasını karısının arkadaşına kesti!

"VARSA SORUNUN KARINLA KONUŞ"

Bayram Mutlu; "Habibe A. ile Güven A. çifti 2 aydır ayrılardı. Eski eşi eşimi arayıp demiş ki 'senin eşin bizim eve girip çıkıyordu' böyle bir söylenti olmuş. Bizim de oraya gitmemizin sebebi buydu. Kendimizi açıklamak için. Adam zaten şiddete meyilliymiş. Her zaman eşine şiddet uyguluyormuş. Eşimin ve benim onların ayrılmasında zerre kadar bir suçumuz yoktu. Eşime paha biçemezdim ben. Eşim onun hakkında dedikodu çıkarıldığı için yüzleşmeye gitmemizi istedi. Bir insan kurban keserken bile eli titriyor. Bunu yapmak insanlık dışı, canice. Bir insan bir insanın bu kadar kolay canına kıyamaz. Biz hayvanı bile kestirirken vicdanımız el vermiyor. Bir insan bunu nasıl yapabilir. Varsa sorunun karınla, otur, konuş. Şiddetle yola çıkılmaz" dedi.