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Haberler Yaşam Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu
Giriş Tarihi: 16.03.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 06:30

Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan korkunç kazada otomobilin çarptığı motokurye Anıl Abdullah Gül (27), İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve peyzaj mimarı olduğu öğrenilen sürücü Tunca Ç. sevk edildiği mahkemece serbest kaldı. Olayda hayatını kaybeden gencin yakınları ise karara itiraz etti. Gül'ün SABAH'a konuşan kuzeni Esma Güzel, "Anne babası yıkıldı, günlerdir kendilerinde değiller. İstanbul'un orta yerinde kaza olmuş , 1 can gitmiş. Adam serbest kalmış. Bu iş iyice araştırılsın, çocuk ekmek parası için gecenin bir yarısı çalışıyor koşturuyordu" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu

Çırağan Caddesinde geçtiğimiz 9 Mart günü saat 23:30 sıralarında meydana gelen korkunç kaza iddialara göre şöyle yaşandı. Kurye Anıl Gül Ortaköy'den Başiktaş istikametine doğru motoruyla seyir halindeyken önünde Peyzaj mimarlığı yapan Tunca Ç.'nin kullandığı araç Yıldız Parkına girmek için döndüğü sırada kaza yaşandı.

Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu

Anıl Gül iddiaya göre biranda fren yaptı ama önce o araca çarptı ardından da karşı yönden gelen özel halk otobüsünün altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Genç adam Çırağan caddesinde yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından otobüsün altından çıkarıldı. Ancak yapılan tim müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak yaptığı ilk tespitte hem ölen kuryeyi hem de araç sürücüsünü kazada kusurlu olarak tespit etti. Otobüs sürücüsü F.F. için ise bir kusur belirtilmedi. Otomobil sürücüsü Tunca Ç. hemen gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu

ACILI AİLE; "ADALET YERİNİ BULSUN"
Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu kararla birlikte kurye Anıl Gül'ün Beşiktaş'ta oturan ailesi iyice yıkıldı. Anne babası günlerdir yaşadıkları şoku atlatamıyor. Henüz 27 yaşında hayatını kaybeden kurye Anıl Gül'ün kuzeni Esma Güzel ise SABAH gazetesine açıklama yaptı.

Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu

Esma Güzel; " Kuzenim gündüzleri başka işte gece ise kuryelik yapardı. Geçim zor çocuk kendi kendini idare ediyordu. Ailesi perişan oldu, annesi ayakta duramıyor. Tam bir hafta olacak kimse şoku atlatamadı. İstanbul'un göbeğinde Çırağan'da bir kaza olmuş biri ölmüş kimse konuşmuyor.

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