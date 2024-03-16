Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Genç adam Çırağan caddesinde yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından otobüsün altından çıkarıldı. Ancak yapılan tim müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak yaptığı ilk tespitte hem ölen kuryeyi hem de araç sürücüsünü kazada kusurlu olarak tespit etti. Otobüs sürücüsü F.F. için ise bir kusur belirtilmedi. Otomobil sürücüsü Tunca Ç. hemen gözaltına alındı.