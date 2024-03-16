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Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu
Giriş Tarihi: 16.03.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
06:30
Beşiktaş’ta kuryenin feci ölümü! Sürücü serbest bırakıldı, karara itiraz eden acılı aile SABAH’a konuştu
İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan korkunç kazada otomobilin çarptığı motokurye Anıl Abdullah Gül (27), İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve peyzaj mimarı olduğu öğrenilen sürücü Tunca Ç. sevk edildiği mahkemece serbest kaldı. Olayda hayatını kaybeden gencin yakınları ise karara itiraz etti. Gül'ün SABAH'a konuşan kuzeni Esma Güzel, "Anne babası yıkıldı, günlerdir kendilerinde değiller. İstanbul'un orta yerinde kaza olmuş , 1 can gitmiş. Adam serbest kalmış. Bu iş iyice araştırılsın, çocuk ekmek parası için gecenin bir yarısı çalışıyor koşturuyordu" ifadelerini kullandı.