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'ta otomobilde darp edilen kadını çığlıkları kurtardı

Giriş Tarihi: 06.01.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 12:02
Beşiktaş'ta otomobilde darp edilen kadını çığlıkları kurtardı

'ta otomobiline aldığı yabancı uyruklu kadını darp ettiği iddia edilen Ahmet G., polis ekipleri tarafından yakalandı, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta otomobilde darp edilen kadını çığlıkları kurtardı

Olay Etiler, İpek Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 LJ 3447 otomobili kullanan Ahmet G., yolda aracına Ukrayna uyruklu Yanna C.'yi aldı. Bir süre sonra otomobil ile İpek Sokak'a gelen Ahmet G. ile Yanna C. arasında arabanın içinde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet G., Yanna C.'yi darp etti. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki bir vatandaş, arabanın içinde kadının darp edildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Otomobilde bir süre Ahmet G ile boğuşan Yanna C. otomobilin kontak anahtarını kırdıktan sonra kendini dışarıya attı.

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Beşiktaş'ta otomobilde darp edilen kadını çığlıkları kurtardı

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Ahmet G, çalılıkların arasında saklanmaya çalıştı. Ahmet G., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanırken, Yanna C. için olay yerine ambulans çağrıldı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Yanna C.'nin ambulansta kendisini darp eden Ahmet G.'yi göstererek ağladığı görüldü.

Beşiktaş'ta otomobilde darp edilen kadını çığlıkları kurtardı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ahmet G. yapılan alkol kontrolünde normal sınırın iki katı alkollü olduğu tespit edildi. Ahmet G.'nin daha önceden de alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kelepçelenen Ahmet G. Etiler Polis Merkezi'ne götürüldü. Yanna C, ise ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beşiktaş'ta otomobilde darp edilen kadını çığlıkları kurtardı
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Beşiktaş'ta otomobilde darp edilen kadını çığlıkları kurtardı
Beşiktaş'ta otomobilde darp edilen kadını çığlıkları kurtardı
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