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'nda sokak ortasında kadına

sokaklarında dehşet! Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın yanında yürüyen kişi tarafından dövüldü.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 14:19
Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Şehit Muhtar Mahallesi Kapanca Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Fas uyruklu Sailma Fatima yolda birlikte yürüdüğü erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi kişinin saldırısına uğradı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak

Bu kişinin tekme atması sonucu yere düşen kadın, yerdeyken de tekmelendi. Saldırgan olay sonrası koşarak kaçtı. Darp edilen kadın olduğu yerde baygınlık geçirerek hareketsiz kaldı. Kadının yardımına gelenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler kadının üstüne battaniye kapatarak yardımcı olmaya çalıştı

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Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde baygın yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak
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Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak
Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak
Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak
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