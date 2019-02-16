Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak

Bu kişinin tekme atması sonucu yere düşen kadın, yerdeyken de tekmelendi. Saldırgan olay sonrası koşarak kaçtı. Darp edilen kadın olduğu yerde baygınlık geçirerek hareketsiz kaldı. Kadının yardımına gelenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler kadının üstüne battaniye kapatarak yardımcı olmaya çalıştı