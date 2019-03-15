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’nda zehir tacirlerine şok

Metruk binalarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi... Operasyona özel eğitimli narkotik köpekleri de katıldı

Giriş Tarihi: 15.03.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 16:48
Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koç başı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı.

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Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin gizli bölmelerde saklandığı görüldü. genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın
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Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın
Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın
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