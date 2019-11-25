Bilecik’in doğa harikası şelaleler ziyaretçilerini bekliyor
Bilecik’in doğa harikası şelaleler ziyaretçilerini bekliyor
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in tarihini, farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını geliştirmek amacıyla doğa yürüyüşlerine ve incelemelerine devam ediyor.Bilecik'in doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir il olduğunu ifade ederek, "Bilecik doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ilimiz. Hafta sonlarında güzelliklerimizi tanımak ve tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Harmankaya kanyonunu kuş bakışı izleme fırsatı bulduk. Son derece büyüleyici doğal güzellikler var. Bu güzellikleri yaşamayı ve görmeyi tavsiye ediyoruz. Zorlu bir parkurun ardından Koyunlu hamamı olarak bilinen şelalenin güzelliğine şahit olduk. Bölgede kayalıkların arasından akan 8 kaynak bulunuyor. Kayaların ve kanyonun içerisinde yer alan bir doğa harikası burası. Buraya ulaşmak zor ama gelip görmeye değer bir yer" dedi.