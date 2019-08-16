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'te hasadı başladı

'de endüstriyel alanda kullanılmasının yanı sıra alternatif tıp yöntemi olarak da kullanılıyor. Sağlık açısından çeşitli faydalara sahip olan şerbetçi otu nedir sorusu son günlerde çok fazla sorulmaya başlandı. Türkiye'de sadece 'in Pazaryeri ilçesinde üretilen, genellikle ilaç endüstrisinde ve unlu mamullerin yapımında kullanılan bitkinin verimi düştü, kilogram başına alım fiyatı geçen seneye göre yüzde 30-35 arttı. Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, "500 dekar kooperatifimiz üyeleri, 2 bin dekar da özel sektörde olmak üzere 2 bin 500 dekar alanda üretimi yapılıyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 16.08.2019 17:12
Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı
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Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı
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Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı
Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı
Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı
Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı
Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı
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