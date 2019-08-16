Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı

Şerbetçi otu Türkiye 'de endüstriyel alanda kullanılmasının yanı sıra alternatif tıp yöntemi olarak da kullanılıyor. Sağlık açısından çeşitli faydalara sahip olan şerbetçi otu nedir sorusu son günlerde çok fazla sorulmaya başlandı. Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen, genellikle ilaç endüstrisinde ve unlu mamullerin yapımında kullanılan bitkinin verimi düştü, kilogram başına alım fiyatı geçen seneye göre yüzde 30-35 arttı. Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, "500 dekar kooperatifimiz üyeleri, 2 bin dekar da özel sektörde olmak üzere 2 bin 500 dekar alanda üretimi yapılıyor" dedi.