Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 gibi oyunlardan...

Crackonosh dünya çapında yaklaşık 220.000 bilgisayara bulaştı ve her gün 800 cihaza daha bulaşmaya devam ediyor. Fakat raporda bu sayının daha da yüksek olabileceği de belirtilmiş. Brezilya, Hindistan ve Filipinler madencilik virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken, ABD'de de birçok vakanın görüldüğü vurgulandı.