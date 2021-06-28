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Haberler Yaşam Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 gibi oyunlardan...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 12:39

Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 gibi oyunlardan...

Bilgisayar oyuncuları tehlike altında! Yeni paylaşılan bir güvenlik raporuna göre siber korsanlar, oyuncuların bilgisayarlarına göz koymuş durumda. Araştırmacılar hackerların PC'lere madencilik malware'ı bulaştırdığını belirtti. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 gibi oyunlardan...

Kripto paralar ve madencilik artık sürekli karşımıza çıkan bir konu. Madencilik yapan birçok insan var ve bunun için farklı farklı çözümler kullanıyorlar. Fakat siber korsanların kripto madencilik çözümleri daha farklı. Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, hackerların PC oyuncularının sistemlerini madencilik için kullandığını tespit etti.

Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 gibi oyunlardan...

BİLGİSAYARI ZAMANLA KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİYOR

Uzmanların açıklamalarına göre korsanlar, madencilik için Crackonosh isimli bir yazılım kullanıyor. Bu yazılımı da NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 ve Jurassic World Evolution gibi oyunların sahte sürümleriyle yayıyorlar.

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Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 gibi oyunlardan...

Crackonosh bulaştıktan sonra PC'nin işlem gücünü kripto madenciliği için kullanıyor ve sessizce gerçekleştiriyor. Güvenlik araştırmacılarına göre Crackonosh yazılımı, Haziran 2018'den bu yana monero olarak bilinen 2 milyon dolarlık bir kripto para birimi oluşturmak için kullanıldı.

Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 gibi oyunlardan...

Uzmanlar madencilik virüsü bulaşmış bilgisayarın zamanla yavaşladığını, bozulduğunu ve gereğinden daha fazla elektrik tükettiğini söyledi.

Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat! GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 gibi oyunlardan...

Crackonosh dünya çapında yaklaşık 220.000 bilgisayara bulaştı ve her gün 800 cihaza daha bulaşmaya devam ediyor. Fakat raporda bu sayının daha da yüksek olabileceği de belirtilmiş. Brezilya, Hindistan ve Filipinler madencilik virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken, ABD'de de birçok vakanın görüldüğü vurgulandı.

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