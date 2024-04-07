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Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden 'daha hızlı' görüyor! O alanlarda daha başarılılar...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
16:46
Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden 'daha hızlı' görüyor! O alanlarda daha başarılılar...
Yeni araştırmalar, bazı bireylerin top oyunları gibi yüksek hızlı durumlarda diğerlerine göre doğuştan bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, insanların hareketli görüntüleri izleme hızlarında büyük farklılıklar keşfettikten sonra, bazı kişilerin belirli oyun ve sporlarda daha başarılı olmasının nedeninin bu olabileceğini söylüyor.