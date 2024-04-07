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Haberler Yaşam Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden 'daha hızlı' görüyor! O alanlarda daha başarılılar...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 16:46

Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden 'daha hızlı' görüyor! O alanlarda daha başarılılar...

Yeni araştırmalar, bazı bireylerin top oyunları gibi yüksek hızlı durumlarda diğerlerine göre doğuştan bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, insanların hareketli görüntüleri izleme hızlarında büyük farklılıklar keşfettikten sonra, bazı kişilerin belirli oyun ve sporlarda daha başarılı olmasının nedeninin bu olabileceğini söylüyor.

Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden ’daha hızlı’ görüyor! O alanlarda daha başarılılar...

Trinity College Dublin, görsel algı hızının büyük ölçüde değiştiğini, yani bazı insanların her saniye diğerlerinden daha fazla bilgi "görebildiğini" göstermek için deneyler yaptı.

Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden ’daha hızlı’ görüyor! O alanlarda daha başarılılar...

Bilim insanları, bir ışığın tamamen hareketsiz görünene kadar artan hızlarda yanıp sönmesini sağlayan bir "titreşim testi" kullandı.

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Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden ’daha hızlı’ görüyor! O alanlarda daha başarılılar...

Katılımcılara ışığın titremesinin hangi noktada durduğunu sorduklarında, bazıları saniyede yalnızca 35 kez yanıp sönen sabit bir ışık gördüklerini, diğerleri ise hâlâ saniyede 60'tan fazla titremeyle yanıp söndüğünü gördüklerini söyledi.

Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden ’daha hızlı’ görüyor! O alanlarda daha başarılılar...

Plos One dergisinde yayınlanan çalışma, bazı kişilerin top sporları gibi tepki süresinin çok önemli olduğu belirli ortamlarda doğuştan bir avantaja sahip olduğunu öne sürüyor.

Bilim insanları açıkladı: Bazı insanlar diğerlerinden ’daha hızlı’ görüyor! O alanlarda daha başarılılar...

Her saniyeye daha fazla bilgi sığdırıldığında, topu yakalamak veya hassas zamanlamayla bir eylemi gerçekleştirmek daha kolay olmaktadır.

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