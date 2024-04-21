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Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
15:31
Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...
Bilim insanları birinin doğruyu söyleyip söylemediğini tespit etmeye yardımcı olabilecek bir teknik paylaştı. Birinin yalan söyleyip söylemediğini anlamanın birçok yolu vardır. Örneğin söylediklerinin doğru olmadığına dair kanıt bulabilir ve onları bununla yüzleştirebilirsiniz. Ancak herhangi bir kanıtın olmaması durumunda bilim insanları başka bir yöntemin olabileceğini açıkladı.