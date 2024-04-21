Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 15:31

Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...

Bilim insanları birinin doğruyu söyleyip söylemediğini tespit etmeye yardımcı olabilecek bir teknik paylaştı. Birinin yalan söyleyip söylemediğini anlamanın birçok yolu vardır. Örneğin söylediklerinin doğru olmadığına dair kanıt bulabilir ve onları bununla yüzleştirebilirsiniz. Ancak herhangi bir kanıtın olmaması durumunda bilim insanları başka bir yöntemin olabileceğini açıkladı.

Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...

Birinin yalan söylediğini gösteren konuşurken burnunu kaşıması veya belirli konuşma kalıplarını kullanması dışında oldukça farklı bir yöntemi bilim insanları ortaya koydu.

Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...

Bu yöntemi birine soru sorarken kullanmanız mümkün. Ancak bunu yalan makinesi testi gibi değerlendirmemek gerekir ve yüzde yüz doğru olduğunun garantisi verilmemektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...

Ancak bu yöntemle, birisinin gergin olup olmadığını anlayabilirsiniz ki insanlar yalan söylerken genelde gergin olurlar.

Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...

PEKİ BU TEKNİK NEDİR?

Teknik, yalan söylemenin beyni zorlayabileceği gerçeğine dayanıyor çünkü doğru olmayan bir şeyi söylemek ve hatırlamaktan daha fazla çaba gerektirebilir.

Bilim insanları anlattı: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İşte en etkili yöntem...

Yani yalan söylemeye paralel olarak yapılan başka bir görevi de eklerseniz, bu, kişinin kendi yalanında hata yapması için yeterli bir dikkat dağıtıcı olacaktır.

SON DAKİKA