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Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
15:41
Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…
Dünya, bilim insanları tarafından yapılan o açıklamaya kitlendi. Artan nüfus problemleri, küresel ısınma, salgın hastalıklar derken dünyanın sonunun yakın olduğu iddiası günden güne artıyor. Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. İşte dünyanın sonunda ayakta kalacağı iddia edilen o 5 ülke…