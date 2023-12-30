Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 15:41

Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…

Dünya, bilim insanları tarafından yapılan o açıklamaya kitlendi. Artan nüfus problemleri, küresel ısınma, salgın hastalıklar derken dünyanın sonunun yakın olduğu iddiası günden güne artıyor. Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. İşte dünyanın sonunda ayakta kalacağı iddia edilen o 5 ülke…

Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi.

Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…

Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…

Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…

UYGARLIK TEHLİKEDE

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu söyledi.

Bilim insanlarından gelen o açıklama dünyayı sarstı! İşte dünyanın sonunda ayakta kalabilecek 5 ülke…

Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

SON DAKİKA