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Haberler Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kararı için gözler Bakan Koca’ya çevrildi!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 08:26

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kararı için gözler Bakan Koca’ya çevrildi!

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Bilim Kurulu Toplantısı tarihi için araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada maske ile ilgili kararların alınacağı belirtilmişti. Açık alanlardan sonra kapalı alanlarda da maske zorunluluğunun kalkıp kalmayacağını öğrenmek isteyen milyonlarca kişi "Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı için Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor…

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kararı için gözler Bakan Koca’ya çevrildi!

"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı yeni hafta itibarıyla merak ediliyor. Kritik toplantıda hangi konuların ele alınacağı araştırılırken bilindiği üzere geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." ifadelerine yer veren Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası gözler maske zorunluluğu için gelecek karara çevrildi. Buna göre; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kalkacak mı? İşte son bilgiler.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kararı için gözler Bakan Koca’ya çevrildi!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kararı için gözler Bakan Koca’ya çevrildi!

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Düzenlenen toplantılarda, koronavirüs vaka oranlarındaki düşüş neticesinde açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Bakan Koca, yeni Bilim Kurulu toplantısında maskenin diğer alanlardaki kullanımına dair değerlendirmelerde bulunacağını belirtti.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kararı için gözler Bakan Koca’ya çevrildi!

Bakan Koca açıklamasında, ''Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak.'' dedi.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kararı için gözler Bakan Koca’ya çevrildi!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı için tarih henüz belli olmadı. Tarih açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

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