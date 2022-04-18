"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı yeni hafta itibarıyla merak ediliyor. Kritik toplantıda hangi konuların ele alınacağı araştırılırken bilindiği üzere geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." ifadelerine yer veren Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası gözler maske zorunluluğu için gelecek karara çevrildi. Buna göre; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı kalkacak mı? İşte son bilgiler.