Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Bilim Kurulu Toplantısı tarihi için araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada maske ile ilgili kararların alınacağı belirtilmişti. Açık alanlardan sonra kapalı alanlarda da maske zorunluluğunun kalkıp kalmayacağını öğrenmek isteyen milyonlarca kişi "Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Maske yasağı için Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor…