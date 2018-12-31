Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Dünyada hiçbir bilgi gereksiz değildir. Kimi bilgilerimizi ise yanlış biliyor olabiliyoruz! İşte size öğrenince şaşırabileceğiniz gerçekler!

Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 14:57
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Dünyada hiçbir bilginin gereksiz olamayacağını düşünenler bir de bu tüyolara göz atsınlar.

Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Neler var neler. İşte dünyanın en tuhaf bilgileri..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Bol bol su tüketmenin de yan etkisi MUTLULUKTUR. Yanlış duymadınız, bol su tüketen insanlar daha mutlu olurlar ve bu suyun yan etkisidir.

Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Cep telefonlarından hergün ortalama 5 MİLYAR mesaj gönderilmektedir.

Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Dünyadaki EN SAĞLIKLI yiyecekler => Avokado, Ahududu, Limon, Domates, Brokoli, Ispanak, Somon Balığı, Sarımsak ve Soğan'dır.

Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Eğer bir akrebin üzerine likör dökerseniz, akrep delirecek ve kendini sokacaktır.

Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Günümüz Türkiye'sinde evlenen her 8 çiftten 1'i internette tanışıyor.

BİZE ULAŞIN