Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler!

Dünyada hiçbir bilgi gereksiz değildir. Kimi bilgilerimizi ise yanlış biliyor olabiliyoruz! İşte size öğrenince şaşırabileceğiniz gerçekler! Dünyada hiçbir bilginin gereksiz olamayacağını düşünenler bir de bu tüyolara göz atsınlar. Neler var neler. İşte dünyanın en tuhaf bilgileri.. Bol bol su tüketmenin de yan etkisi MUTLULUKTUR. Yanlış duymadınız, bol su tüketen insanlar daha mutlu olurlar ve bu suyun yan etkisidir. Cep telefonlarından hergün ortalama 5 MİLYAR mesaj gönderilmektedir. Dünyadaki EN SAĞLIKLI yiyecekler => Avokado, Ahududu, Limon, Domates, Brokoli, Ispanak, Somon Balığı, Sarımsak ve Soğan'dır. Eğer bir akrebin üzerine likör dökerseniz, akrep delirecek ve kendini sokacaktır. Günümüz Türkiye'sinde evlenen her 8 çiftten 1'i internette tanışıyor.