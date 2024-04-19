BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİ NE ZAMAN?

2024 BİLSEM takvimine göre bireysel değerlendirme randevuları 6-10 Mayıs tarihleri arasında oluşturulacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek