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BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi
Giriş Tarihi: 19.04.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
16:38
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi
BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bireysel değerlendirme uygulamaları tarih araştırması yapılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanlar ve becerileri doğrultusunda geliştirilebilmesi ve yetiştirilebilmesi için uygulanan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavları ön değerlendirmelerin son bulmasının ardından ikinci alamaya geçildi. Takvime göre bireysel uygulamalar Mayıs ayında yapılacak. BİLSEM sınav kılavuzunun yayınlanmasının ardından ön değerlendirme, sınav tarihleri ve sınav sonuç tarihleri belli oldu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi