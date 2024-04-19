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Haberler Yaşam BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi
Giriş Tarihi: 19.04.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 16:38

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi

BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bireysel değerlendirme uygulamaları tarih araştırması yapılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanlar ve becerileri doğrultusunda geliştirilebilmesi ve yetiştirilebilmesi için uygulanan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavları ön değerlendirmelerin son bulmasının ardından ikinci alamaya geçildi. Takvime göre bireysel uygulamalar Mayıs ayında yapılacak. BİLSEM sınav kılavuzunun yayınlanmasının ardından ön değerlendirme, sınav tarihleri ve sınav sonuç tarihleri belli oldu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi

BİLSEM bireysel değerlendirme sorgulamaları sürüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 18 Nisan tarihinde adayların erişimine açıldı. Sıra bireysel değerlendirme uygulamalarına geldi. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirmeleri ne zaman?

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

BİLSEM'de 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı.

Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan günü (bugün) adaylarla paylaşıldı.

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BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİ NE ZAMAN?

2024 BİLSEM takvimine göre bireysel değerlendirme randevuları 6-10 Mayıs tarihleri arasında oluşturulacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi

BİLSEM 2024 SINAV TAKVİMİ

10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi

22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024 BİLSEM takvimi

06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

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