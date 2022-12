"BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt buldu. Kılavuza göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Peki; BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2023 BİLSEM kayıtları ve sınav tarihleri takvimi.