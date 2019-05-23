BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu

Cuma günlerinin efsane indirimleri BİM kataloğu bu hafta yine çok uygun fiyatta karşımıza çıktı. BİM aktüel ürünlerde beyaz eşyadan, ev malzemesine, teknolojik aletlere birçok fırsatı bir arada bulabilirsiniz. BİM market '' Toptan Fiyatına Perakende Satış'' sloganıyla Bayram özel indirimlerini raflara yerleştirdi. Tüketicinin dikkatini çekecek olan indirim listesi arasında Arnica Cyclone Elektirikli Süpürge sade 349 TL'ye, Granit Efekti Kek Kalıbı çeşitleri 17,50 TL'ye satışa sunuldu. İşte dikkat çeken BİM aktüel 24 Mayıs ürünlerin katalog listesi sizlerle…