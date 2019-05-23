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  • BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu

24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu

Cuma günlerinin efsane indirimleri kataloğu bu hafta yine çok uygun fiyatta karşımıza çıktı. ürünlerde beyaz eşyadan, ev malzemesine, teknolojik aletlere birçok fırsatı bir arada bulabilirsiniz. BİM market '' Toptan Fiyatına Perakende Satış'' sloganıyla Bayram özel indirimlerini raflara yerleştirdi. Tüketicinin dikkatini çekecek olan indirim listesi arasında Arnica Cyclone Elektirikli Süpürge sade 349 TL'ye, Granit Efekti Kek Kalıbı çeşitleri 17,50 TL'ye satışa sunuldu. İşte dikkat çeken BİM aktüel 24 Mayıs ürünlerin katalog listesi sizlerle…

Giriş Tarihi: 23.05.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 10:13
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu

Bu haftanın yıldızlı ürünlerini 24 Mayıs aktüel ürünlerinde bulabilirsiniz. Marketler zincirlerinden BİM kataloğu her hafta olduğu gibi hafta da yoğun ilgi görüyor. Bayrama kısa süre kala vatandaşlar ürünler indirim kataloğunda ne var ne yok öğrenmek istiyor. Güncel katalog listesinde özellikle kamp malzemeleri dikkat çekerken deterjan fırsatları da gözden kaçmıyor. Sürpriz ürünlerinden Pilsan marka 6V akülü araba, solar lamba ve sinek haşere öldürücü cihaz yer alıyor. Haberimizin devamında BİM 24 Mayıs aktüel ürünlerin tamamına erişebilirsiniz…

BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu

aktüel ürünlerin 24 Mayıs 2019 kataloğunu incelemek için sayfayı devam ettirin. Keyifli alışverişler…

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BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu
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BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu
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