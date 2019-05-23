BİM 24 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu! 2019 BİM market indirim listesi dopdolu

Bu haftanın yıldızlı ürünlerini 24 Mayıs BİM aktüel ürünlerinde bulabilirsiniz. Marketler zincirlerinden BİM kataloğu her hafta olduğu gibi hafta da yoğun ilgi görüyor. Bayrama kısa süre kala vatandaşlar BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda ne var ne yok öğrenmek istiyor. Güncel katalog listesinde özellikle kamp malzemeleri dikkat çekerken deterjan fırsatları da gözden kaçmıyor. Sürpriz ürünlerinden Pilsan marka 6V akülü araba, solar lamba ve sinek haşere öldürücü cihaz yer alıyor. Haberimizin devamında BİM 24 Mayıs aktüel ürünlerin tamamına erişebilirsiniz…