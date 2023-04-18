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Haberler Yaşam BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:35

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek bayramda marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık, kaçta açılıyor soruları yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilecek günlerde hizmet sektörünün nasıl çalışacağı gündemdeki yerini aldı. Arefe günü ve bayramda market, banka, eczane, noter gibi alanlarda çalışma durumu sorgulanıyor. 21 Nisan bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı merak ediliyor. Konuyla ilgili kurumların açıklamaları araştırılıyor. Peki, bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? İşte, cevaplar…

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı’nda marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Bayramda marketler saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor soruları yanıt arıyor. Ramazan Bayramı tarihlerinde eksiklerini tamamlamak isteyenler marketlerin çalışma saatleri konusunda araştırmalara başladı. 21 Nisan Bayramın 1. Günü bayram marketler açık mı kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Marketler özelinde açıklamalar takip ediliyor. Gün aşırı en çok ziyaret edilen noktaların çalışma durumları araştırılıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? İşte, detaylar…

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı’nda marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanmaya başladı. Özellikle zincir marketler araştırılmaya başladı.

Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında ilk gün kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.

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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı’nda marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bayram 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerine dair açıklamalar BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerden bekleniyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı’nda marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Henüz marketlerden açıklamalar gelmedi. Zincir marketler tek tek açıklamaları ile takip ediliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı’nda marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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