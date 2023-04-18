Haberler Yaşam BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 18.04.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:35

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek bayramda marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık, kaçta açılıyor soruları yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilecek günlerde hizmet sektörünün nasıl çalışacağı gündemdeki yerini aldı. Arefe günü ve bayramda market, banka, eczane, noter gibi alanlarda çalışma durumu sorgulanıyor. 21 Nisan bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı merak ediliyor. Konuyla ilgili kurumların açıklamaları araştırılıyor. Peki, bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? İşte, cevaplar…