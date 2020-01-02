BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Ocak 2020 Cuma gününden itibaren geçerli olacak kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Kurumun kendi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta da birçok indirimli ürün mevcut. Kış aylarına özel dopdolu indirim fırsatlarının yer aldığı katalogda Ayaklı Renkli Kup 3'lü Set 19,50 TL'den, Çim Adam 3,95 TL'den, Atkı Bere ve Eldiven 3'lü set 17,90 TL'den, Elbise askısı 5'li 6,95 TL'den satılıyor. Sayfayı aşağı doğru kaydırarak 3 Ocak 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.