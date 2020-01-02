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  • BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

3 Ocak tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşların hizmetine sunuluyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalogda kış aylarına özel indirimler yerini alacak. Özellikle tekstil ürünleri, mutfak ürünleri ve elektronik ile teknolojik aletlerdeki indirimler göze çarpıyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan market zinciri ürünleri Cuma günü satışa çıkacak. Peki; BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 10:18
BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen yayınlandı. 3 Ocak 2020 Cuma gününden itibaren geçerli olacak kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Kurumun kendi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta da birçok indirimli ürün mevcut. Kış aylarına özel dopdolu indirim fırsatlarının yer aldığı katalogda Ayaklı Renkli Kup 3'lü Set 19,50 TL'den, Çim Adam 3,95 TL'den, Atkı Bere ve Eldiven 3'lü set 17,90 TL'den, Elbise askısı 5'li 6,95 TL'den satılıyor. Sayfayı aşağı doğru kaydırarak 3 Ocak 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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