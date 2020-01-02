BİM aktüel 3 Ocak kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşların hizmetine sunuluyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalogda kış aylarına özel indirimler yerini alacak. Özellikle tekstil ürünleri, mutfak ürünleri ve elektronik ile teknolojik aletlerdeki indirimler göze çarpıyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan market zinciri ürünleri Cuma günü satışa çıkacak. Peki; BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.