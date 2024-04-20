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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM'de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 20.04.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 07:45

BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM'de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

BİM aktüel kataloğu yayında. 23-26 Nisan Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Temizlik ürünleri ve elektroniklerdeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 23-26 Nisan 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM’de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 23-26 Nisan 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM’de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

BİM 23 NİSAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 650 g 79 TL

Nestle Damak Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 70 g 34,50 TL

Eti Hoşbeş Patlayan Şeker Aromalı Gofret 142 g 23,50 TL

Ülker Mısırlı Badem Kraker 135 g 14,75 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM’de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

Masa Üstü Led Lamba 425 TL

Parfüm Kadın/Erkek 119 TL

Zarf Çekmece Kokusu 22,50 TL

Bambu Çubuklu Oda Kokusu 49,50 TL

Kaş Maskarası 89,50 TL

Dudak Koruyucu 34,50 TL

Garnier Micellar Water 99 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM’de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

Aquabor Toz Deterjan 6 kg 159,50 TL

Blume 24'lü Parfümlü Tuvalet Kağıdı 129 TL

Blume Kağıt Havlu 99 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 109 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM’de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

Dijitsu 50 İNÇ DG 22000 UHD GOOGLE TV 10.999 TL

Senna 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TELEVİZYON 4.199 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL

HDMI Kablo 3 m 89 TL

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