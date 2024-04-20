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BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM'de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 20.04.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
07:45
BİM AKTÜEL KATALOG 23-26 Nisan ürünleri: Bu hafta elektrikli bisiklet BİM'de satışta! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi
BİM aktüel kataloğu yayında. 23-26 Nisan Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Temizlik ürünleri ve elektroniklerdeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 23-26 Nisan 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi