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BİM AKTÜEL KATALOGU 10 MAYIS İNDİRİMLERİ: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı! Büyük indirimler yarın mağazada
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
09:16
BİM aktüel kataloğu yayında. 10 Mayıs Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de büyük indirimler yer alıyor. Kataloğun yıldızı "benzinli ATV ve elektrikli bisiklet" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok farklı küçük ev aletleri arasında airfryer ve blender seti öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve elektroniklerdeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 10 Mayıs 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi