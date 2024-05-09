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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOGU 10 MAYIS İNDİRİMLERİ: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı! Büyük indirimler yarın mağazada
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:16

BİM AKTÜEL KATALOGU 10 MAYIS İNDİRİMLERİ: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı! Büyük indirimler yarın mağazada

BİM aktüel kataloğu yayında. 10 Mayıs Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de büyük indirimler yer alıyor. Kataloğun yıldızı "benzinli ATV ve elektrikli bisiklet" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok farklı küçük ev aletleri arasında airfryer ve blender seti öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve elektroniklerdeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 10 Mayıs 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOGU 10 MAYIS İNDİRİMLERİ: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı! Büyük indirimler yarın mağazada

BİM katalog Cuma indirimleri listelendi. 10 Mayıs 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOGU 10 MAYIS İNDİRİMLERİ: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı! Büyük indirimler yarın mağazada

10 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL KATALOGLARI
110CC Off Road Benzinli Atv Skyjet 49.999 TL

Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

Kumtel Air Fryerlı Mini Fırın 2.999 TL

Philips Air Fryer HD9650/90 6.199 TL

Braun Blender Seti MQ5220WH 1.799 TL

3 Kapaklı Gardırop Beyaz 2.499 TL

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BİM AKTÜEL KATALOGU 10 MAYIS İNDİRİMLERİ: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı! Büyük indirimler yarın mağazada

Elit Rattan Masa 1.199 TL

Ares Rattan Koltuk 549 TL

Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL

SGS Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL

SGS Kalın-Mum Slikon 200GR 79 TL

Premium Gaz Lambası 399 TL

Akım Korumalı Priz 3USB 199 TL

BİM AKTÜEL KATALOGU 10 MAYIS İNDİRİMLERİ: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı! Büyük indirimler yarın mağazada

Pilsan Katlanabilir Kaydırak 649 TL

Pilsan Star Tahterevalli 549 TL

Pilsan 3 Tekerlekli Smart Bisiklet 449 TL

Sürtmeli Şehir Araçları 119 TL

Oyuncak İtfaiye Blok Sehpası 219 TL

Polly Pocket ve Arkadaşları 99 TL

Müzikli Sesli Oyuncak Piyano 129 TL

Satranç ve Dama 2'li Oyun Seti 119 TL

Hamur Kesme Seti 149 TL

BİM AKTÜEL KATALOGU 10 MAYIS İNDİRİMLERİ: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı! Büyük indirimler yarın mağazada

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 559 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 295 TL

Abs Valiz Çeşitleri Büyük Boy 729 TL

Spor Ayakkabı Kadın 359 TL

Çanta Kadın 189 TL

Zincirli Telefon Çantası 169 TL

Cüzdan Kadın 99 TL

Kemer Erkek 79 TL

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