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Haberler Yaşam BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 16:17

BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Haftada iki kez Salı ve Cuma günleri olmak üzere raflarını indirimli ürünlerle dolduran market zinciri, nisan ayı fırsatları ile dikkat çekti. Bu hafta birbirinden farklı ürünler, dev indirimle alışveriş severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlana kataloğa göre, BİM'de bu hafta beyaz eşya çeşitleri, çeyiz seti, mutfak araç gereçleri, bahçe ürünleri gibi pek çok ürün satışta olacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 7 - 11 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste.

BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu dev fırsatlarıyla yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde beyaz eşya çeşitleri, Android led TV, 4 parça çeyiz seti, koltuk ve bahçe masa ürünleri, bahçe ve budama ürünleri, nevresim takımı, cep telefonu ve akıllı saat gibi birçok ürün seçeneği yer alıyor. Bu noktada dev market zincirinin müşterileri detayları araştırmaya başladı. Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz. Peki, 7 – 11 Nisan 2023 BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte, yeni haftanın dikkat çeken ürünleri ve detaylar.

BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

İşte 7 - 11 Nisan 2023 BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler tam listesi...

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BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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