Haberler Yaşam BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 16:17

BİM Aktüel Kataloğu 7-11 Nisan: Beyaz eşya, çeyiz seti, akıllı saat, cep telefonu dev indirim ile satışta… Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Haftada iki kez Salı ve Cuma günleri olmak üzere raflarını indirimli ürünlerle dolduran market zinciri, nisan ayı fırsatları ile dikkat çekti. Bu hafta birbirinden farklı ürünler, dev indirimle alışveriş severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlana kataloğa göre, BİM'de bu hafta beyaz eşya çeşitleri, çeyiz seti, mutfak araç gereçleri, bahçe ürünleri gibi pek çok ürün satışta olacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 7 - 11 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste.