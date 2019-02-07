BİM aktüel kataloğu ile yeni ürünler çok ucuza sizleri bekliyor! BİM aktüel ürünler listesi (TAM LİSTE)

BİM aktüel kataloğu bu hafta yine dopdolu… Kataloğu inceleyen kişiler istedikleri ürünlere sahip olabilmek için yarın en yakın marketlere gidecekler. BİM aktüel kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel indirimli ürünler müşterilerini bekliyor. Cep Telefonu Huawei Y5 2018, Lolla's Aksesuarlı Bebek, Clementoni 1000 Parça Puzzle, Dekorlu Çay Seti 12'li ve 3'lü Keops Meşrubat Bardağı en çok ilgiyi gören eşyalar oldu. 8 Şubat Cuma BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesini bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 07.02.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 14:32