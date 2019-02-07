BİM aktüel kataloğu ile yeni ürünler çok ucuza sizleri bekliyor! BİM aktüel ürünler listesi (TAM LİSTE)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI! 8 ŞUBAT KATALOĞU

8 Şubat Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünlerinin tam sayfa listesi resmi internet sitesinden yayınlandı. Bu ürünlerin açıklanması ile beraber yapılan incelemelerin ardından geri sayım başladı. İşte BİM aktüel kataloğu;