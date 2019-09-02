Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye ürünleri ve teknoloji fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma

BİM aktüel kataloğunda indirimli ve teknoloji fırsatları! kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma

Haftanın merakla beklenilen BİM aktüel kataloğu yayınlandı. İlgili kataloğun tam liste halinde duyurulmasının akabinde, '6 Eylül Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda okulların uyum programı kapsamında açılması neticesinde oldukça çeşitlili ve indirimli bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, HP Notebook'tan kulaküstü kulaklığa, Kumtel cam ankastre setten mikrodalga fırına kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Haberimizin detaylarından, teknoloji ve kırtasiye fırsatlarını da kapsayan BİM 6 Eylül 2019 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 15:39
BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye ürünleri ve teknoloji fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma

6 Eylül 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli bulunurken teknoloji fırsatları da oldukça iddiali. Zira, HP Notebook'tan kulaküstü kulaklığa, HP yazıcıdan kablosuz mouse'a kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirimli kırtasiye malzemeleri arayanların da yüzü gülecek.

BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye ürünleri ve teknoloji fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma

6 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye ürünleri ve teknoloji fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye ürünleri ve teknoloji fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma
BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye ürünleri ve teknoloji fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma
BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye ürünleri ve teknoloji fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma
BİM aktüel kataloğunda indirimli kırtasiye ürünleri ve teknoloji fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste 6 Eylül 2019 Cuma
BİZE ULAŞIN