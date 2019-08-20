BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğunda mutfak eşyası ve kırtasiye malzemeleri dikkat çekiyor. Okulların açılmasına kısa süre kala 23 Ağustos BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerden ödün vermeyenler için buzdolabı, Arnica Blender Seti, boya kalemli kırtasiye setinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. 23 Ağustos Cuma gününden itibaren başlayacak olan indirimlerden yararlanmak için sizde en yakın BİM marketi ziyaret edebilirsiniz. İşte BİM aktüel 23 Ağustos ürünlerİ katalog listesi…