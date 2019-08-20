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  • BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!

ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!

Yeni haftaya ilişkin ürünler kataloğunda mutfak eşyası ve kırtasiye malzemeleri dikkat çekiyor. Okulların açılmasına kısa süre kala BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerden ödün vermeyenler için buzdolabı, Arnica Blender Seti, boya kalemli kırtasiye setinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. 23 Ağustos Cuma gününden itibaren başlayacak olan indirimlerden yararlanmak için sizde en yakın BİM marketi ziyaret edebilirsiniz. İşte BİM aktüel 23 Ağustos ürünlerİ katalog listesi…

Giriş Tarihi: 20.08.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 15:36
BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!

Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri ürünler kataloğunda yer aldı. Züccaciye, beyaz eşya, kırtasiye ürünlerinde inanılmaz indirim fırsatı yaşanıyor. Özellikle okul çağındaki öğrenciler ve evlenecekler için kataloğu tamda size göre! Gelin birlikte BİM marketin bu haftaki indirimli ürünlerine bakalım; Bu hafta LAV Empire desenli uzun meşrubat bardağı 3'lü, LAV Empire desenli kısa meşrubat bardağı 3'lü, Paşabahçe heybeli desenli çay bardağı yer alıyor.

Haberimizin devamında BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilir, ürünlerin fiyat bilgisine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!
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BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!
BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!
BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!
BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!
BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM kataloğunda dev fırsat indirimi!
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