BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…

Haftalık olarak en ucuz ve kaliteli ürünlerin sunulduğu BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi mağazalar zincirinin resmi sitesinde yayımlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek türde ve fiyatta pek çok ürünü sunarak hesaplı alışverişle cebinizin dostu olmaya devam ediyor. Bu haftaki listede, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL. Boyanabilir Ahşap Maket Ev 14,90 TL. Lisanslı Eva Zeka Oyunu 13,50 TL. öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi…