Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…

ürünler kataloğu tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…

Haftalık olarak en ucuz ve kaliteli ürünlerin sunulduğu ürünler kataloğu tam listesi mağazalar zincirinin resmi sitesinde yayımlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek türde ve fiyatta pek çok ürünü sunarak hesaplı alışverişle cebinizin dostu olmaya devam ediyor. Bu haftaki listede, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL. Boyanabilir Ahşap Maket Ev 14,90 TL. Lisanslı Eva Zeka Oyunu 13,50 TL. öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi…

Giriş Tarihi: 25.09.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 00:52
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…

Haftanın günü için ürünler kataloğu belli oldu. Her olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 27 Eylül Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar…
BİZE ULAŞIN