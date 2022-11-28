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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 15:43

BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Kasım 2022 tarihli BİM aktüel kataloğu ile Salı günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta; BİM aktüel ürünlerde iç giyimden temizlik malzemelerine pek çok ürün alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. Gıda alanında pek çok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 29 Kasım 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu ile haftanın yıldızlı ürünleri.

BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor. 29 Kasım 2022 Salı günü mağazalarda yerini alacak indirimli ürünler listesi belli oldu. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünlerini müşterileriyle buluşturan market zincirindeki bu fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, BİM aktüel ürünler kataloğu incelemelerine başladı. İşte 29 Kasım 2022 tarihli haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar.

BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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