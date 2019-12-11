BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '13 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken teknoloji indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli teknoloji ürünleri arasında, Apple Türkiye garantili AirPods ve şarj kutusu ile Meizu Note 8 cep telefonu dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, JV marka 55" 4k UHD televizyon ve 2000 watt Kumtel fan ısıtıcı da tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 13 Aralık kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.