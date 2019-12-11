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  • BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi

kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '13 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken teknoloji indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli teknoloji ürünleri arasında, Apple Türkiye garantili AirPods ve şarj kutusu ile Meizu Note 8 cep telefonu dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, JV marka 55" 4k UHD televizyon ve 2000 watt Kumtel fan ısıtıcı da tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 13 Aralık kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 17:29
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi

13 Aralık 2019 Cuma raflarda müşterilere satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde birbirinden cazip teknoloji fırsatları dikkat çekerken, kış için gerek elbise gerekse ayakkabı dolabını zenginleştirmek için de çeşitler bulunuyor. Öyle ki, haftanın ürünleri arasında Apple Türkiye garantili 2. nesil AirPods ve şarj kutusu, Meizu Note 8 cep telefonu, JVC 55" smart uydu alıcılı 4K UHD televizyon ve CYCLONE elektrikli süpürge dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte, 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi

13 ARALIK 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi
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BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! 13 Aralık bu hafta BİM satışa sunulacak aktüel ürünler listesi
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