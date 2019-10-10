BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

11 Ekim 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ürünleri bulunurken kışlık mont, ayakkabı gibi fırsatlar da oldukça iddiali. Zira, Kumtel marka ankastre setten tost makinesi ve gözleme sacına kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.