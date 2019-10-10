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  • BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli var?

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu tam liste olarak yayınlandı. İlgili kataloğun paylaşılmasının ardından, '11 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM kataloğunda oldukça çeşitlili ve indirimli mutfak ürünleri bulunurken, kışlık mont, ayakkabı fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Kumtel ankastre setten Türk kahvesi makinesine kadar kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Haberimizi aşağıya doğru kaydırarak, mutfak fırsatlarını da kapsayan BİM 11 Ekim 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:32
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

11 Ekim 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ürünleri bulunurken kışlık mont, ayakkabı gibi fırsatlar da oldukça iddiali. Zira, Kumtel marka ankastre setten tost makinesi ve gözleme sacına kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

11 EKİM 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
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BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! 11 Ekim Cuma BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
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