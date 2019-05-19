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  • BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı

BİM kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın yayınlandı

Haftanın merakla beklenilen BİM kataloğu yayınlandı. Yen haftaya ilişkin listenin duyurulması ile beraber, '24 Mayıs BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda kamp malzemeleri ile çocuklar için çeşitli fırsatlar bulunurken, hiç şüphesiz en çok dikkat çeken ürün ise Pilsan markalı akülü araba olarak öne çıkıyor.

Haberimizin detaylarından, BİM 24 Mayıs kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 15:01
BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı

24 Mayıs tarihinde raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünleri belli oldu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden BİM kataloğu yayınlandı. İlgili kataloğun belli olmasıyla vatandaşlar 'Bu hafta BİM listesinde hangi ürünler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın BİM kataloğunda Pilsan marka akülü araba ile otomatik çadır öne çıkarken, kamp yapmak için de çeşitli ürünler bulunuyor.

24 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
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BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatları kaçırmayın! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
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