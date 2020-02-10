BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sürpriz ürünleriyle dikkat çeken market kataloğunda birden fazla üründe indirim olacak. Özellikle Sevgililer Günü'ne özel indirimlerin ve fırsatların yer aldığı market ürünlerinde bu hafta; Samsung Galaxy A70 cep telefonu, Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri, mutfak ve salon ürünleri satışa çıkıyor. Peki; yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!