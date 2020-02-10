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  • BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!

aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler tam liste!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Yeni haftanın kataloğunda yine birbirinden cazip ürünler raflarda yerini alıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin yer aldığı katalogda bu hafta; 2'li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, mini masaj aleti 19,90 TL, kapaklı yuvarlak tencere 19,90 TL, 6'lı kase 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler için şimdiden geri sayım başladı. Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünlerin yer aldığı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 10.02.2020 00:08
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sürpriz ürünleriyle dikkat çeken market kataloğunda birden fazla üründe indirim olacak. Özellikle Sevgililer Günü'ne özel indirimlerin ve fırsatların yer aldığı market ürünlerinde bu hafta; Samsung Galaxy A70 cep telefonu, Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri, mutfak ve salon ürünleri satışa çıkıyor. Peki; yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 14 Şubat BİM aktüel ürünler tam liste!
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