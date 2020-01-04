BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken aktüel ürünler indirim listesi müşterisinin beğenisine sunuldu. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren mutfak ürünlerinde sürpriz indirimler yer alıyor. Buna göre '' Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. 10 Ocak'tan itibaren raflardaki yerini alacak olan ürünler listesine birlikte göz atalım. Kumtel Cam Davlumbaz, Tefal Buharlı Ütü, Kumtel Mini Fırın, MEIZU Note 8 Cep Telefonu dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Haberimizde, BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine erişebilirsiniz.