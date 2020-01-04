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  • BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken aktüel ürünler indirim listesi müşterisinin beğenisine sunuldu. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren mutfak ürünlerinde sürpriz indirimler yer alıyor. Buna göre '' Bu hafta ürünler kataloğunda neler var?'' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. 10 Ocak'tan itibaren raflardaki yerini alacak olan ürünler listesine birlikte göz atalım. Kumtel Cam Davlumbaz, Tefal Buharlı Ütü, Kumtel Mini Fırın, MEIZU Note 8 Cep Telefonu dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Haberimizde, kataloğu tam listesine erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 12:42
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler

aktüel ürünler kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Cuma gününden itibaren başlayacak olan aktüel ürünler indirim kataloğunda teknolojik aletler göze çarpıyor. Hal böyle olunca '' BİM kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelikte oldukça çeşitli ürünler bulunuyor. 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak olan katalogda ihtiyacınıza uygun fırsatları yakalayabilirsiniz. İşte, 10 Ocak 2020 ürünler kataloğu listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda sürpriz indirimler
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