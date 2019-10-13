BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!

18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog yine fırsat ürünleri ile dopdolu. Elektronikten mobilyaya, tekstilden züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok indirimli ürünlerin yer aldığı yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi vatandaşlara hizmette sınır tanımıyor. Vatandaşların yüzünü güldürecek 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler tam kataloğa ulaşmak için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.