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  • BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!

aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen katalog kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlandı. Ev ekonomisine hitap eden, güncel ve alternatif ürünlerin yayınlandığı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlerin olduğunu merak edenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bu haftanın aktüel ürünler kataloğunda; Modern Çiçeklik Sehpa 75 TL, Lüks Kadife Lambader 139 TL, Lüks Post Halı 79,90 TL, 2 yıl garanti gibi özellikleri ile ön plana çıkan HP Notebook 1799 TL, Güvenli ve hızlı şarj için akıllı koruma sistemine sahip, fener fonksiyonlu Trust 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. Elektronik ürünlerden giyime, mutfak eşyalarından züccaciyeye kadar birçok ürünün yer aldığı tam listeye haberimizin devamından ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 15:56
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!

Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog yine fırsat ürünleri ile dopdolu. Elektronikten mobilyaya, tekstilden züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok indirimli ürünlerin yer aldığı yeni hafta vatandaşlara hizmette sınır tanımıyor. Vatandaşların yüzünü güldürecek 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler tam kataloğa ulaşmak için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 18 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı!
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