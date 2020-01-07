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  • BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin yayınlanan kataloğun tam listesinde yüzlerce üründe binlerce indirim fırsatı yer alıyor. Hal böyle olunca '' kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın BİM aktüel ürünlerinde çeşitli fırsatlar yer alırken en dikkat çeken ise Meizu note 8 64 GB cep telefonu oluyor. Teknolojik ürünlerin yanında erkek kışlık oduncu gömleği, kadın bere, Kadın Welsoft pijama takımı, Kadın termal tay gibi kışlık kıyafetlerde de kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

Haberimizin detaylarından, Kış mevsimi de kapsayan 2020 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:57
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?

Merakla beklenen aktüel kataloğu belli oldu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. Buna göre indirimli ürünlerin tam listesi merak edilmeye başlandı. Buna göre '' 10 Ocak kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünlerini tüketicisinin beğenisine sunan mağazanın indirimli ürünler listesinde teknolojiye dair birçok fırsatı yakalayabilirsiniz. İşte, ürünler kataloğu listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?
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BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?
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