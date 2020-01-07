BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürprizleri yayınlandı! 10 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin yayınlanan kataloğun tam listesinde yüzlerce üründe binlerce indirim fırsatı yer alıyor. Hal böyle olunca '' BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın BİM aktüel ürünlerinde çeşitli fırsatlar yer alırken en dikkat çeken ise Meizu note 8 64 GB cep telefonu oluyor. Teknolojik ürünlerin yanında erkek kışlık oduncu gömleği, kadın bere, Kadın Welsoft pijama takımı, Kadın termal tay gibi kışlık kıyafetlerde de kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.
Haberimizin detaylarından, Kış mevsimi de kapsayan BİM 10 Ocak 2020 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesine bakabilirsiniz.