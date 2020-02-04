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  • BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat kataloğu dopdolu!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle karşımıza çıkan mağazanın indirimli ürünler listesi bu hafta dopdolu. On binlerce vatandaş '' 7 Şubat kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta kataloğun en dikkat çeken ürünü ise şüphesiz LG K11 Cep Telefonu oluyor. Bu haftanın BİM ürünler kataloğunda oldukça çeşitli teknoloji ürünleri bulunurken mutfak ve ev ekonomisi indirimleri de adeta büyülüyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Giriş Tarihi: 04.02.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 16:47
BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

aktüel ürünler kataloğu ''Toptan Fiyatına Perakende Satış'' sloganıyla yayınlandı. Şubat ayının ikinci haftasında yaptığı indirimlerle şaşırtan kataloğun en dikkat çeken ürünü ise LG K11 cep telefonu oldu. Bilindiği gibi, kataloğun geçtiğimiz gün paylaşılmasının ardından, '7 Şubat 2020 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Yeni haftanın kataloğunda mutfak ve ev ürünlerde de dev indirim dikkatleri çekiyor. Peki BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 7 Şubat BİM 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste!

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
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BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
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