BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle karşımıza çıkan mağazanın indirimli ürünler listesi bu hafta dopdolu. On binlerce vatandaş '' 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta kataloğun en dikkat çeken ürünü ise şüphesiz LG K11 Cep Telefonu oluyor. Bu haftanın BİM ürünler kataloğunda oldukça çeşitli teknoloji ürünleri bulunurken mutfak ve ev ekonomisi indirimleri de adeta büyülüyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde?