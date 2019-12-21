BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu müşterileri tarafından araştırılıyor. 27 Aralık'tan itibaren geçerli olan indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Toptan fiyatına perakende satış sloganıyla dikkat çeken 27 Aralık BİM kataloğu bu hafta dopdolu! Özellikle mutfak ve teknoloji malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Buna göre, Masa Örtüsü, Gençler İçin Dünya Klasikleri, Katlı Araba Oyunu 80 Parça, Kiwi Ayak Masaj Aleti 99,90 TL, Pier Cardin Kol Saati 149 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilir, bütçenize uygun alışverişlerinizi yapabilirsiniz.