BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!

BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan ürünlerde mutfak ve teknoloji malzemeleri yoğun ilgi görecek. Her Cuma yeni ürünlerle karşımıza çıkan mağazada kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Buna göre '' BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıta aranmaya başlandı. Bu hafta katalogda ev botu 24,90 TL, kadın kapüşonlu kadife spor takım 49,90 TL Kadın Ev Çorabı 2'li 24,90 TL Çocuk Lisanslı Polar Alt Eşofman 13,90 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.