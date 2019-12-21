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  • BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!

aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! kataloğunda büyük indirim!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu müşterileri tarafından araştırılıyor. 27 Aralık'tan itibaren geçerli olan indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Toptan fiyatına perakende satış sloganıyla dikkat çeken 27 Aralık bu hafta dopdolu! Özellikle mutfak ve teknoloji malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Buna göre, Masa Örtüsü, Gençler İçin Dünya Klasikleri, Katlı Araba Oyunu 80 Parça, Kiwi Ayak Masaj Aleti 99,90 TL, Pier Cardin Kol Saati 149 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde kataloğunun tam listesine bakabilir, bütçenize uygun alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 12:58
BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!

aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan ürünlerde mutfak ve teknoloji malzemeleri yoğun ilgi görecek. Her Cuma yeni ürünlerle karşımıza çıkan mağazada kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Buna göre '' kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıta aranmaya başlandı. Bu hafta katalogda ev botu 24,90 TL, kadın kapüşonlu kadife spor takım 49,90 TL Kadın Ev Çorabı 2'li 24,90 TL Çocuk Lisanslı Polar Alt Eşofman 13,90 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!
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BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!
BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!
BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!
BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!
BİM aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 27 Aralık BİM kataloğunda büyük indirim!
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