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  • BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)

! 8 Mart ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)

8 Mart bu hafta da yine dopdolu! ile oldukça kaliteli ürünleri piyasalardaki fiyatlarının neredeyse yarısına BİM'den satın alabilirsiniz. Gamepad USB oyun kolu 19.90'a, fonksiyonel bebek beşiği 199 TL'ye, ısı ve nem ölçer 39.90 TL'ye, bebek nevresim takımı 39.90'a, meyve sıkacağı makinesi 249 TL'ye, blender robot seti 169 TL'ye ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel 5 Mart'ta satışa çıkacak BİM aktüel ürünler arasında; vücut parfümü, el kremi, şampuan ve saç kremleri, flormar oje, maskara, makyaj seti, çekmeceli makyaj organizeir, cilt maskesi dermokil, led ışıklı makyaj aynası gibi birbirinden kaliteli ürünler 8 Mart BİM kataloğunda sizleri bekliyor!

Giriş Tarihi: 04.03.2019 10:09
BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)

BİM aktüel ürünleri için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar birbirinden kaliteli ürünleri yine ile buluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel indirimler aktüel ürünler listesi ile sizleri bekliyor. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çocuklarınız için kullanışlı ürünleri BİM'de bulabilirsiniz. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara özel ürünler çıkaran BİM'in yeni ürünlerini keşfedebilirsiniz.

BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)
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BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)
BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)
BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)
BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)
BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)
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