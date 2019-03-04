BİM aktüel ürünler listesi! 8 Mart BİM kataloğu ile alışverişin tadını çıkarın (8 Mart aktüel ürünler TAM LİSTE)

8 Mart BİM aktüel ürünler listesi bu hafta da yine dopdolu! BİM kataloğu ile oldukça kaliteli ürünleri piyasalardaki fiyatlarının neredeyse yarısına BİM'den satın alabilirsiniz. Gamepad USB oyun kolu 19.90'a, fonksiyonel bebek beşiği 199 TL'ye, ısı ve nem ölçer 39.90 TL'ye, bebek nevresim takımı 39.90'a, meyve sıkacağı makinesi 249 TL'ye, blender robot seti 169 TL'ye ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel 5 Mart'ta satışa çıkacak BİM aktüel ürünler arasında; vücut parfümü, el kremi, şampuan ve saç kremleri, flormar oje, maskara, makyaj seti, çekmeceli makyaj organizeir, cilt maskesi dermokil, led ışıklı makyaj aynası gibi birbirinden kaliteli ürünler 8 Mart BİM kataloğunda sizleri bekliyor!