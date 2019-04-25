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  • BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada

aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada

, resmi internet sitesinden bu hafta kataloğunu yayınladı. Ev hanımları başta olmak üzere binlerce kişinin merak ettiği ürünler içerisinde yine birçok sürpriz bulunuyor. kataloğunda yer alan ürünlerden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler ilgili tarihte en yakın marketlere gidecekler. BİM 26 Nisan katalog ve merak edilen diğer tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 26 Nisan Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler!

BİM'e 26 Nisan'da gelecek aktüel ürünleri şöyle;

Giriş Tarihi: 25.04.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 11:10
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada

marketler zinciri bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yarın ürünleri içerisinde hngi sürprizler var? İşte 26 Nisan Cuma BİM aktaloğu;

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada
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BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada
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