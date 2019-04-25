BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! BİM 26 Nisan aktüel katalog burada

BİM, resmi internet sitesinden bu hafta kataloğunu yayınladı. Ev hanımları başta olmak üzere binlerce kişinin merak ettiği ürünler içerisinde yine birçok sürpriz bulunuyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler ilgili tarihte en yakın marketlere gidecekler. BİM 26 Nisan katalog ve merak edilen diğer tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 26 Nisan Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler!

BİM'e 26 Nisan'da gelecek aktüel ürünleri şöyle;