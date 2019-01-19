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  • BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek

aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak kataloğu sevindirecek

aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak kataloğu sevindirecek

BİM, bu hafta satışa sunacağı indirimli ürünleri ile yine müşterilerini mutlu edecek. Her hafta yoğun ilgiyle karşılaşan bu ürünler satışa çıktığı aynı günde tüketiliyor. Bu nedenle vatandaşlar markete sabah erken saatlerde gitmeyi tercih ediyor. 25 Ocak BİM aktüel kataloğu yayınlanması ile birlikte geri sayım başladı. BİM aktüel ürünlerine sahip olmak isteyenler belirtilen günde yine en yakın markete gidebilirler.

25 OCAK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU AÇIKLANDI

BİM'in satışa sunacağı aktüel ürünler listesinin tamamını yine bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Tüm ürünleri incelemek için sayfayı aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır. İşte 25 Ocak BİM aktüel ürünleri!

Giriş Tarihi: 19.01.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 11:26
BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek

aktüel ürünleri gelecek hafta yine dopdolu... Birçok ürünü indirimli fiyata satışa sunacak olan BİM marketler zinciri, yeni haftanın kataloğunu açıkladı. 25 Ocak Cuma ürünleri şöyle;

BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

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BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan , portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 ( 23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek
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BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek
BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek
BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek
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