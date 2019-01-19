BİM aktüel ürünleri erken kataloğu yayınlandı! 25 Ocak BİM aktüel kataloğu sevindirecek

BİM, bu hafta satışa sunacağı indirimli ürünleri ile yine müşterilerini mutlu edecek. Her hafta yoğun ilgiyle karşılaşan bu ürünler satışa çıktığı aynı günde tüketiliyor. Bu nedenle vatandaşlar markete sabah erken saatlerde gitmeyi tercih ediyor. 25 Ocak BİM aktüel kataloğu yayınlanması ile birlikte geri sayım başladı. BİM aktüel ürünlerine sahip olmak isteyenler belirtilen günde yine en yakın markete gidebilirler.

25 OCAK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU AÇIKLANDI

BİM'in satışa sunacağı aktüel ürünler listesinin tamamını yine bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Tüm ürünleri incelemek için sayfayı aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır. İşte 25 Ocak BİM aktüel ürünleri!