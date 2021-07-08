HaberlerYaşamBin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'
Giriş Tarihi: 08.07.2021 13:38Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 13:41
Bin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'
İzmit'te, otomobil mekanik ustası Mehmet Akyürek (24) internetten satın aldığı 1800 liralık kompresörün kusurlu olduğunu iddia ederek, iki kez geri gönderdi. Akyürek üçüncü defa kargo ile gönderilen kutudan kompresör yerine kavun çıkınca şaşırdı. Kavunu kesip, yediklerini belirten Akyürek, "Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu" dedi.