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Haberler Yaşam Bin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'
Giriş Tarihi: 08.07.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 13:41

Bin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'

İzmit'te, otomobil mekanik ustası Mehmet Akyürek (24) internetten satın aldığı 1800 liralık kompresörün kusurlu olduğunu iddia ederek, iki kez geri gönderdi. Akyürek üçüncü defa kargo ile gönderilen kutudan kompresör yerine kavun çıkınca şaşırdı. Kavunu kesip, yediklerini belirten Akyürek, "Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu" dedi.

Bin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'

İzmit Sanayi Mahallesi'ndeki oto mekanik ve bakım servisinde mekanik ustası olan Mehmet Akyürek, haziranda internet sitesinden araç için klima kompresörü siparişi verdi.

Bin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'

5 gün sonra teslim edilen kargoyu açtığında kusurlu olduğunu gören Akyürek, kompresörü geri gönderdi. Kendisine, iddiaya göre, yine aynı kompresör gönderilen Akyürek, firmaya tekrar yolladı.

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Bin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'

Akyürek, üçüncü kez gönderilen kutudan kompresör yerine kavun çıkınca şaşırdı.

Bin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'

'FATURASI 1 AYDIR GELMEDİ'

Çalışanlarıyla kavunu kesip, yediklerini anlatan Mehmet Akyürek, "12 Haziran'da firmadan klima kompresörü siparişi verdim. 17 Haziran günü de teslim aldım fakat ürün bana kusurlu gelmişti.

Bin 800 liralık kavun! 'Hayatımda yediğimin en pahalısıydı'

Aynı gün iade ettim. Daha sonra satıcı firma beni arayarak 'Neden ürünün altına kötü yorum yapıyorsunuz? Biz bu ürünü kabul etmeyeceğiz' dediler ve telefonu yüzüme kapattılar.

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