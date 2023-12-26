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Haberler Yaşam Binlerce insan çare arıyordu! Kolesterolü tek seferde şifalandıran besin sonunda bulundu!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:00

Binlerce insan çare arıyordu! Kolesterolü tek seferde şifalandıran besin sonunda bulundu!

Sağlıksız beslenme ve egzersizden uzak bir yaşam sonucu kandaki kötü kolesterol miktarı artmaya başlar. Kötü kolesterol, ihmal edildiğinde ve önemsenmediğinde birçok kronik hastalığın önü açılmış olur. Uzmanlar, kötü kolesterole sebep olan besinlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor ve kolesterolü düşüren besinlerden destek alınması gerektiğini belirtiyor. Peki, hangi besinler kolesterolü düşürüyor? İşte kolesterolü bitiren mucizevi besinler...

Binlerce insan çare arıyordu! Kolesterolü tek seferde şifalandıran besin sonunda bulundu!

Binlerce insan kolesterole karşı çare arıyor! Birçok kronik hastalığa davetiye çıkaran kolesterol, tedavi edilmezse ciddi sorunları beraberinde getiriyor. İngiliz Kalp Vakfı'na göre, çok fazla kötü kolesterol ve diğer maddeler atardamarlarınızda biriken plakları oluşturarak koroner kalp hastalığı, kalp krizi ve inme gibi durumlarda yakalanma riskiniz artar.

Binlerce insan çare arıyordu! Kolesterolü tek seferde şifalandıran besin sonunda bulundu!

Kanda lipoprotein adı verilen proteinlerle dolaşan kolesterol, karaciğerde yapılan bir kan yağıdır, ancak doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler yedikten sonra da kan dolaşımına girebilir.

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Binlerce insan çare arıyordu! Kolesterolü tek seferde şifalandıran besin sonunda bulundu!

Yapılan çalışmalar, yüksek kolesterolün arterlerin daralması, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini gösteriyor.

Binlerce insan çare arıyordu! Kolesterolü tek seferde şifalandıran besin sonunda bulundu!

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN BESİNLER HANGİLERİ?

Heart UK, kolesterolü düşürmede en etkili dört besini açıkladı. Bu besinler, kolesterolü birkaç hafta içinde önemli ölçüde düşürüyor.

Binlerce insan çare arıyordu! Kolesterolü tek seferde şifalandıran besin sonunda bulundu!

YULAF VE ARPA

Yulaf ve arpa, beta glüten açısından oldukça zengindir. Beta glüten, bağırsaklarda kolesterol açısından zengin safra asitlerine bağlanan bir jel oluşturur.

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