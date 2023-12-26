Binlerce insan çare arıyordu! Kolesterolü tek seferde şifalandıran besin sonunda bulundu!

Binlerce insan kolesterole karşı çare arıyor! Birçok kronik hastalığa davetiye çıkaran kolesterol, tedavi edilmezse ciddi sorunları beraberinde getiriyor. İngiliz Kalp Vakfı'na göre, çok fazla kötü kolesterol ve diğer maddeler atardamarlarınızda biriken plakları oluşturarak koroner kalp hastalığı, kalp krizi ve inme gibi durumlarda yakalanma riskiniz artar.