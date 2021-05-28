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Haberler Yaşam Bir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 12:07

Bir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!

Sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapılıyor ve bunlardan bazıları kısa süre içinde oldukça konuşuluyor. Kimi paylaşımlar ise tüyler ürpertici cinsten. Bir süre önce 'nın kentinde ortaya çıkan sıra dışı bir görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Havanın kapalı olduğu bir günde, yerden yaklaşık 100 metre yukarıda insana benzeyen bir şekilde belirdi. Bir süre havada kalan gizemli şekil daha sonra kendi kendine kayboldu. Tüyleri diken diken eden bu olay hakkında ilginç yorumlar yapıldı.

Bir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!

Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar açıklaması yapılamayan ilginç olaylar yaşandı. Bazı insanlar bu olayları çizerek, bazıları ise fotoğraflarını ve videolarını çekerek bu olayları diğer insanlarla paylaştı. Kendilerini hayalet avcısı olarak adlandıran bir grup insana göre bu fotoğraflar ve resimler, hayaletlerin ve doğa üstü varlıkların birer kanıtı. Hayalet avcıları gelişen teknoloji ile birlikte doğa üstü varlıklara ait kanıtların çoğaldığını da belirtiyor.

İşte sanal alemde paylaşılan birbirinden ilginç o fotoğraflar...

Bir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!

Sosyal medyada binlerce paylaşılan bu karede, bir varlığın duvarın üstüne oturduğu görülüyor. Yapılan yorumlarda ortada insan dışı bir varlık olmadığı, sadece çekilen makineden kaynaklı olarak bir kişinin sanki karaltı gibi göründüğü belirtiliyor.

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Bir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!

Davetsiz misafiri fotoğrafı uzun zamandır konuşulan bir kare. Kimine göre gerçek, kimine göreyse tamamen hileyle yapılmış. Hikayesine gelecek olursak, karedeki ufaklığın doğum günü kutlanıyor. Kutlamadan sonra ailesi çocuğun tek başına fotoğrafını çekmek istiyor ve arkada korkunç figürle karşılaşıyor.

Bir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!

Bir evin altındaki sığınak.

Bir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!

Bir evi izleyen yabancı olarak adlandırılan bu fotoğraf bir dönem tartışmalara yol açmıştı. Fotoğrafı çeken kişi iri cüsseli bir kişinin evini gözetlediğini ileri sürmüştü.

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