HaberlerYaşamBir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:02Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 12:07
Bir anda havada belirdi, paniğe sebep oldu! Kimse ne olduğunu çözemedi!
Sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapılıyor ve bunlardan bazıları kısa süre içinde oldukça konuşuluyor. Kimi paylaşımlar ise tüyler ürpertici cinsten. Bir süre önce Zambiya'nın Kitwe kentinde ortaya çıkan sıra dışı bir görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Havanın kapalı olduğu bir günde, yerden yaklaşık 100 metre yukarıda insana benzeyen bir şekilde belirdi. Bir süre havada kalan gizemli şekil daha sonra kendi kendine kayboldu. Tüyleri diken diken eden bu olay hakkında ilginç yorumlar yapıldı.