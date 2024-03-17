Bir anlık dalgınlık başına iş açtı: Banka hesabına gelen parayı görünce şoka girdi!

Taş, "Esnaf olduğumdan ötürü banka hesabıma para akışı çok oluyor. Çocuğum ağır engelli hastası olduğu için kendisini sürekli hastaneye götürüyorum. O gün hastanede para transferi gerçekleştirirken Mehmet Emin Çelik'in hesabına yanlışlıkla para gönderimi sağladım. Hem dükkan hem hastane hem de kızımın hastalığıyla ilgileneyim derken yanlış hesaba para gönderdiğimin farkına bile varmamıştım. 1 ay sonra arkadaşımız bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Bana bir ay önce hesabına bir miktar para gönderdiğimi söyledi. Teyidini yapıp yolladığımı söyleyince anladı benim param olduğunu" ifadelerine yer verdi.