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Bir anlık dalgınlık başına iş açtı: Banka hesabına gelen parayı görünce şoka girdi!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
13:40
Bir anlık dalgınlık başına iş açtı: Banka hesabına gelen parayı görünce şoka girdi!
Diyarbakır'da Mehmet Emin Çelik, banka hesabına 12 bin TL gönderildiğini fark etti. Parayı sahibine ulaştırmak için harekete geçen Çelik'in çabası bir ayın sonunda sonuç verdi. Hiç tanımadığı Veysi Taş'a ulaşan Çelik, parayı kuruşu kuruşuna sahibine teslim etti.