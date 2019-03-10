Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

GÖREVDEN AYRILAN ÇOK OLDU
İdil'den, yani ilçeden yaklaşık bir saat uzaklıkta Alataş Mezrası. Otobandan sonra zorlu bir yolu var. Taşlı, topraklı, çamurlu... Okulun kapısında bizi okulun üç öğretmeni, Ferhan Özcan, Yağmur Ataş, Rabia Şahin ve öğrenciler karşılıyor. İki küçük sınıflı, odun sobasıyla ısınan, tatlı bir bahçesi, küçük bir oyun alanı olan bir okul... Ferhan Özcan aynı zamanda okulun müdürü. 26 yaşında. Okul öncesi öğretmeni Rabia Şahin ve okulun diğer öğretmeni Yağmur Ataş ise 24 yaşındalar. Ataş ve Şahin'in ilk görev yerleri bu okul. Ferhan Özcan Çanakkaleli. Önce bir sene İstanbul'da bir kolejde çalışmış. Sonra Alataş'a atanmış. Yağmur Ataş'tan Muğla'dan, Rabia Şahin Kırşehir'den gelmişler. Okulun en kıdemlisi müdür Ferhan Özcan. Üç yıldır burada. Okula gelip, tayin isteyen, görevden ayrılan pek çok öğretmene tanık olmuş. "Buraya atandığımda babam görev yapmamı istemedi önce. Hep bir önyargı var biliyorsunuz buralarla ilgili. Ben başladım. Babam bir süre kaldı burada. Her gün gelip gitti. Köyün yolu çok zorlu bir yol gördünüz. Belediyenin servisleri bir yere kadar bırakıyorlar bizi, İdil ilçeden alıp. Sonra köylüler gelip alıyor. Bazen bir saat bu yolu tırmanmak zorunda kalıyoruz. Ama pes etmedik. Buradaysam bunun bir hikmeti vardır diye düşündüm. Sonra çok sevdim köyü, insanlarını. Cumhurbaşkanımızın okuma yazma seferberliği başlatmasından bir ay önce, köyde ev ev dolaşıp kadınlarla konuştum.