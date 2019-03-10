Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

Okuma yazma bilmeyenlerden açtığımız kursa gelmek isteyenleri belirledik. Geçen sene hem kadınlarımıza okuma yazma öğrettik, hem de bir sonraki kuru bitirenlere ilkokul diploması verdik. Yaklaşık 15-20 kişi. Yeni başlayanlarla devam ediyoruz." Şimdi hikayeyi biraz başa saralım. Ferhan Özcan okula atandığında, imkansızlıkları ve eksikleri görüyor. İşine âşık ve insanları çok seven bir öğretmen. Hemen bir sosyal medya grubu kuruyor, 'paylaştıkça çoğalır' diye. İstanbul'da görev yaptığı kolejdeki velilerden ve öğretmenlerden yardımlar geliyor okula önce. Kalemden deftere, kitaptan monta, bota... Sonra bu yardım kampanyası büyüyor. Okulun parke taşlarından, badanasına kadar her şeyi kendileri yapıyorlar bu sayede. Hatta badanacı ilçe merkezinden "Köy yolu çok zorlu" diye okula gelmiyor. Badanayı da kendileri yapıyor. İki sene boyunca sabahın en erken saatlerinde okula gelip sobayı kendisi yakıyor sınıfta. Bu senenin başından beri ise İŞKUR'dan iki çalışan var okulda. Gerekli hizmet işlerinde yardımcı olan. Ama öğretmenler yine okul için ne gerekirse bizzat kendileri yapmaktan gocunmuyor. Diğer iki öğretmen Rabia Şahin ve Yağmur Ataç ise bu eğitim sezonunda başlamışlar okula. Rabia Şahin de normal eğitim sürecinin dışında köyün kadınlarına okuma yazma öğretiyor. Yağmur Ataç geçen yıl başlayan okul öncesi eğitim öğretmenliği yapıyor. Çocukları ilkokula hazırlıyor yani. Aynı zamanda haftada üç gün, birer saat çocuklara satranç öğretiyor: "Okul öncesi eğitim çok önemli. Burada öğretmenlerimizin çocuklara eğitim verirken en zorlandığı nokta, çocukların çoğunun hiç Türkçe bilmemesi. Biz artık okul öncesi eğitimde çocuklara Türkçe öğreterek, eğitime hazır hale getiriyoruz. Bu da eğitimde müthiş zaman kazandırıyor bize."