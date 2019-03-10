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Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

, Köyü'ndeki Alataş İlkokulu'na atanan üç genç kadın öğretmen, köyün talihini değiştirdi. Kendi çabalarıyla 47 öğrenciye verdikleri olağanüstü eğitimin yanında köyün kadınlarını okur-yazar yaptılar...

GÖKSAN GÖKTAŞ Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.03.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 11:11
Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

Gecelerini gündüzlerine katıp okuma yazma seferberliği için uğraşan üç Çalıkuşu'yla ve köy halkıyla konuştuk...

İstanbul'dan Mardin'e uçuyoruz önce... İstikamet . İdil- Köyü'nün Alataş Mezrası'na yolculuk... Mardin Havaalanı'dan sonra yaklaşık iki saat yolumuz var. Bölgeye çok da vakıf olmadığınızdan, araç kiraladığımız şirkette çalışan yetkiliye, "Hangi yoldan gitsek?" diye soruyoruz, tipik bir 'Batılı' kuşkusuyla. Yetkili, Mardin şivesiyle, "Vallahi abim benim, çok şükür yollarımız İstanbul'dan daha güvenlidir!" diyor...

Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

Fotoğrafçı arkadaşım Saffet Azak kullanıyor aracı. Benim ise aklımda, 'arızalı' bir çocuk şarkısı dönüyor: "Orada bir köy var uzakta/O köy bizim köyümüzdür/Gitmesek de/Görmesek de o köy bizim köyümüzdür"... Gitmesek de, görmesek de o köyün nasıl bizim köyümüz olduğuna şaştığım şarkı... Sanki o uzak köye bir kader hududu çizer gibi... Yol ve bölge gerçekten güvenli. Terör örgütünün 'hendek' tezgahı çoktan darmaduman olmuş. Yerinde görmek huzur veriyor. Jandarma ve polis de belli kontrol noktaları dışında çevirme yapmıyor. Neyse, niye buralardayız peki?

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Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

Ülkenin Batı'sından, Güneydoğu'nun en uzak köylerinden birinin ilkokuluna atanıp, bin bir zorluk ve mücadeleyle çalıştıkları kurumu ve köyü güzelleştiren, çocukları en iyi şekilde eğitmekle kalmayıp, köyün kadınlarına okuma yazma öğretmek için seferber olan üç genç öğretmenle buluşacağız. Güneydoğu'da yıldız gibi parlayan üç 'Çalıkuşu'yla...

Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

GÖREVDEN AYRILAN ÇOK OLDU
İdil'den, yani ilçeden yaklaşık bir saat uzaklıkta Alataş Mezrası. Otobandan sonra zorlu bir yolu var. Taşlı, topraklı, çamurlu... Okulun kapısında bizi okulun üç öğretmeni, Ferhan Özcan, Yağmur Ataş, Rabia Şahin ve öğrenciler karşılıyor. İki küçük sınıflı, odun sobasıyla ısınan, tatlı bir bahçesi, küçük bir oyun alanı olan bir okul... Ferhan Özcan aynı zamanda okulun müdürü. 26 yaşında. Okul öncesi öğretmeni Rabia Şahin ve okulun diğer öğretmeni Yağmur Ataş ise 24 yaşındalar. Ataş ve Şahin'in ilk görev yerleri bu okul. Ferhan Özcan Çanakkaleli. Önce bir sene İstanbul'da bir kolejde çalışmış. Sonra Alataş'a atanmış. Yağmur Ataş'tan Muğla'dan, Rabia Şahin Kırşehir'den gelmişler. Okulun en kıdemlisi müdür Ferhan Özcan. Üç yıldır burada. Okula gelip, tayin isteyen, görevden ayrılan pek çok öğretmene tanık olmuş. "Buraya atandığımda babam görev yapmamı istemedi önce. Hep bir önyargı var biliyorsunuz buralarla ilgili. Ben başladım. Babam bir süre kaldı burada. Her gün gelip gitti. Köyün yolu çok zorlu bir yol gördünüz. Belediyenin servisleri bir yere kadar bırakıyorlar bizi, İdil ilçeden alıp. Sonra köylüler gelip alıyor. Bazen bir saat bu yolu tırmanmak zorunda kalıyoruz. Ama pes etmedik. Buradaysam bunun bir hikmeti vardır diye düşündüm. Sonra çok sevdim köyü, insanlarını. Cumhurbaşkanımızın okuma yazma seferberliği başlatmasından bir ay önce, köyde ev ev dolaşıp kadınlarla konuştum.

Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

Okuma yazma bilmeyenlerden açtığımız kursa gelmek isteyenleri belirledik. Geçen sene hem kadınlarımıza okuma yazma öğrettik, hem de bir sonraki kuru bitirenlere ilkokul diploması verdik. Yaklaşık 15-20 kişi. Yeni başlayanlarla devam ediyoruz." Şimdi hikayeyi biraz başa saralım. Ferhan Özcan okula atandığında, imkansızlıkları ve eksikleri görüyor. İşine âşık ve insanları çok seven bir öğretmen. Hemen bir sosyal medya grubu kuruyor, 'paylaştıkça çoğalır' diye. İstanbul'da görev yaptığı kolejdeki velilerden ve öğretmenlerden yardımlar geliyor okula önce. Kalemden deftere, kitaptan monta, bota... Sonra bu yardım kampanyası büyüyor. Okulun parke taşlarından, badanasına kadar her şeyi kendileri yapıyorlar bu sayede. Hatta badanacı ilçe merkezinden "Köy yolu çok zorlu" diye okula gelmiyor. Badanayı da kendileri yapıyor. İki sene boyunca sabahın en erken saatlerinde okula gelip sobayı kendisi yakıyor sınıfta. Bu senenin başından beri ise İŞKUR'dan iki çalışan var okulda. Gerekli hizmet işlerinde yardımcı olan. Ama öğretmenler yine okul için ne gerekirse bizzat kendileri yapmaktan gocunmuyor. Diğer iki öğretmen Rabia Şahin ve Yağmur Ataç ise bu eğitim sezonunda başlamışlar okula. Rabia Şahin de normal eğitim sürecinin dışında köyün kadınlarına okuma yazma öğretiyor. Yağmur Ataç geçen yıl başlayan okul öncesi eğitim öğretmenliği yapıyor. Çocukları ilkokula hazırlıyor yani. Aynı zamanda haftada üç gün, birer saat çocuklara satranç öğretiyor: "Okul öncesi eğitim çok önemli. Burada öğretmenlerimizin çocuklara eğitim verirken en zorlandığı nokta, çocukların çoğunun hiç Türkçe bilmemesi. Biz artık okul öncesi eğitimde çocuklara Türkçe öğreterek, eğitime hazır hale getiriyoruz. Bu da eğitimde müthiş zaman kazandırıyor bize."

Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

BU BİR GÖNÜL MESELESİ
Yağmur Ataş, köy kadınlarına verdikleri okuma yazma kurslarından duyduğu mesleki ve insani hazzı şöyle anlatıyor: "Çabalarınızın karşılığını görmek, kadınlarımızın okuyabildiğine yazabildiğine tanık olmak bizi çok mutlu ediyor. Bunun maaşla, parayla karşılığı ifadesi yok. Burada çalışmak bizim için işten öte bir gönül meselesi. Biz burada birbirine tutunan, el ele verip tüm zorlukları aşmaya çalışan, eğitime gönül vermiş üç öğretmeniz..." Özcan, okuma yazma öğrenen kadınlardaki değişimi şu sözlerle anlatıyor: "Kayıt yaptıranlar eğitim görüyor. Ama tüm isteyenler istedikleri zaman gelip bize her konuyu danışabilirler. 80, 120 ve 160 saatlik okuma yazma kurlarımız var. 160 saatliği bitirenler ilkokul diploması da alıyor. Biliyorsunuz kuma meselesi Güneydoğu'da yaygın. Okuma yazma öğrenen kadınlarımızdan birisi, televizyonda 'Kuma İhbar Hattı' diye bir şey duymuş. Ve telefonunu not edip, eşini tehdit etmiş. 'Bak ayağını denk al, telefonunu da aldım' diye. (Gülüyor)"

Bir köyün hayatını değiştiren üç Çalıkuşu!

HİMYET ALPTEKİN (38)

Dünya nedir bilmemişim bugüne kadar
"Geçen yıl öğrendim okuma yazmayı. Vaktiyle gidemedik okula, çok istesek de. Yakınlarda okul yoktu... İmkan yoktu. Bir kızım var beşinci sınıfa gidiyor. O çok istedi öğrenmemi. Hatta bana yardım etti, beni evde çalıştırdı. Birden bir baktım o görüp bir şey anlamadığım harfler bana bir şey söylüyor. Sanki dünya nedir bilmemişim bugüne kadar. Önce pek umudum yoktu benim. Öğretmenlerimiz ikna ettiler. Sanki böyle insanın başı daha bir dik oluyor. Desen birine, der ki 'Alt tarafı okuma yazma öğrenmiş.' İnanın az şey değil! Ne güzel bir şey yaptılar Allah razı olsun öğretmenlerimizden."

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